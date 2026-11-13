¿Qué pasará con los aviones que siguen en el aire? Crisis aérea en EU aún no se soluciona

Todos los vuelos en Estados Unidos tienen prohibido despegar tras la orden emitida por la Administración Federal de Aviación (FAA), mientras que los aviones que siguen en el aire no pueden aterrizar hasta esperar la confirmación de los encargados del tráfico aéreo.

Las dependencia señaló que se atenderá individualmente la situación de cada avión que estaba cercano a su destino con el objetivo de salvaguardar la integridad de los pasajeros.

¿Por qué se suspendieron los vuelos en Estados Unidos?

La suspensión de operaciones aéreas en Estados Unidos, ordenada por la Administración Federal de Aviación (FAA), mantiene a miles de pasajeros a la espera de nuevas indicaciones.

La disposición establece que todos los vuelos deben permanecer en tierra hasta nuevo aviso, debido a una situación que representa riesgos para la seguridad.

La medida provocó la interrupción de más de 7 mil vuelos y, aunque inicialmente no se dieron a conocer las causas del cierre del tráfico aéreo, el secretario de Transporte, Sean Duffy, explicó que la decisión respondió a una falla en las comunicaciones que afectó a los centros de control aéreo del país.

El problema alcanzó a todos los Centros de Control de Tráfico Aéreo de Ruta, instalaciones regionales responsables de coordinar y supervisar las aeronaves que atraviesan el espacio aéreo estadounidense.

¿Cuándo se reestablecerán las operaciones en Estados Unidos?

Hasta el momento, las autoridades no han establecido una hora para reanudar los despegues y aterrizajes.

La restricción continuará vigente hasta que la FAA emita nuevas instrucciones y confirme que existen condiciones para restablecer el servicio.

Por ello, los pasajeros con viajes programados hacia o desde Estados Unidos deberán mantenerse atentos a los avisos de las aerolíneas y de las autoridades aeroportuarias, mientras continúa la revisión del sistema de comunicaciones.