Las claves para entender las revelaciones sobre los ovnis en Estados Unidos

La Camara de Representantes de Estados Unidos presenció una de las revelaciones más impactantes para los ciudadanos norteamericanos en los últimos años, pues tres exmilitares declararon, bajo juramento, que su nación tiene en posesión restos no humanos biológicamente, además de un programa oculto sobre avistamientos de ovnis.

La imponente revelación ocasionó eco alrededor del mundo y supone un parteaguas fundamental para que el tema siga creciendo en el Congreso de EU, donde existen presiones por tratar de abrir la discusión sobre estos elementos y si la presunta existencia de "fenómenos aéreos inexplicables" (UAP por sus siglas en inglés) suponen un riesgo a la seguridad nacional y se investiguen como tal.

Por este motivo, a continuación te presentamos cinco claves para entender el tema que cimbró a Estados Unidos y que ya ha provocado todo tipo de especulación a su alrededor, desde teorías conspirativas hasta la presencia de vida extraterrestre en nuestro planeta.



Miembros del Congreso de EU piden que se estudie como tema de Seguridad Nacional : La discusión asciende por las presiones al interior de la Cámara para que la existencia de los ovnis sea transparente y se investigue por posibles amenazas a futuro, tanto por si es de países extranjeros, o de un origen extraterrestre.

: La discusión asciende por las presiones al interior de la Cámara para que la existencia de los ovnis sea transparente y se investigue por posibles amenazas a futuro, tanto por si es de países extranjeros, o de un origen extraterrestre. David Grusch es el principal exmilitar denunciante ante la Cámara de Representantes. Durante 14 años fue oficial de inteligencia en la Fuerza Aérea y la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial, quien junto a dos expilotos aseguraron el avistamiento y experiencia con ovnis .

es el principal exmilitar denunciante ante la Cámara de Representantes. Durante 14 años fue oficial de inteligencia en la Fuerza Aérea y la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial, quien junto a dos expilotos aseguraron el avistamiento y experiencia con . El punto principal de sus testimonios es que el Gobierno de EU estaría ocultando información a la opinión pública respecto a la existencia de las UAP.

estaría ocultando información a la opinión pública respecto a la existencia de las UAP. El Pentágono negó las declaraciones. "No se ha descubierto ninguna información verificable que corrobore las afirmaciones de que hayan existido en el pasado o existan en la actualidad programas relativos a la posesión o ingeniería inversa de materiales extraterrestres".

negó las declaraciones. "No se ha descubierto ninguna información verificable que corrobore las afirmaciones de que hayan existido en el pasado o existan en la actualidad programas relativos a la posesión o ingeniería inversa de materiales extraterrestres". El avistamiento de ovnis ya se ha confirmado por parte del Gobierno de Estados Unidos. Al menos 650 casos han sido registrados, pero sin confirmar el origen y mucho menos una experiencia extraterrestre.

¿Quiénes son los exmilitares de EU que hablaron sobre la existencia de ovnis?

Son tres los exmilitares que fueron citados por el subcomité de Seguridad Nacional, la Frontera y Asuntos Exteriores del Comité de Supervisión en la Cámara de Representantes. Estos son David Grusch, exoficial de la Fuerza Aérea estadounidenses; David Fravor, excomandante de la Marina, y Ryan Graves, expiloto de la Fuerza Armada.

¿Estados Unidos tiene ovnis en su poder?

Ante las recientes declaraciones, la respuesta oficial por parte del Pentágono corrió a cargo de Sue Gough, portavoz del Departamento de Defensa, quien aseguró que no existe "información verificable" respecto a programas relativos a la posesión o ingeniería inversa de materiales extraterrestres, por lo que Estados Unidos confirma que no tienen en su poder ningún tipo de ovni u objetos relacionados.

Ante esta situación, al interior del Congreso hay presión por parte de miembros de los dos partidos por exigir mayor claridad del tema al Gobierno de Estados Unidos, pues incluso describieron un sistema de "sobreclasificación" que protege los informes de incidentes del público,

