¿Qué tan caro sale comer en México? El precio de la canasta básica sufrió cambios importantes para la tercera semana de noviembre, registrando costos arriba de $900 pesos en diversas regiones del país.

El costo de la canasta básica puede variar dependiendo del establecimiento al que acudas a comprar alimentos y otros productos.

¿A cuánto está la canasta básica en México hoy?

El precio de la canasta básica para la tercera semana de noviembre 2026 se ubica entre los $777.90 hasta los $931.50 pesos por familia , según datos del “Quién es Quién de los Precios”, de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

¿En dónde sale más barata la canasta básica en México?

El precio más bajó de la canasta básica en México se ubica Acapulco, ubicándose en $783.50 pesos por familia.

Por otro lado, en la Ciudad de México el lugar más barato para surtir el super se ubica en la alcaldía Miguel Hidalgo, oscilando entre los $827.70 a los $853.20 pesos por familia.

#MañaneraDelPueblo ¿Quién es Quién en Primera Necesidad? Del 3 al 6 de noviembre, en Villahermosa, Chedraui Mina registró el precio más justo de la canasta #PACIC, con $770, mientras que, en Culiacán, Walmart reportó un precio de $931.50 que supera el límite de $910 establecido en el acuerdo. La diferencia entre ambos establecimientos fue de $161.50. En las siguientes localidades los precios se mantuvieron por debajo del precio establecido en el PACIC. En la alcaldía Miguel Hidalgo, #CDMX, la canasta más barata se registra en Soriana Híper Miyana, con $827.70, mientras que la más cara en Mega Soriana Tacuba, con $853.20. En #Oaxaca, la canasta con el precio más justo la vende Soriana Híper Oaxaca, con $802, mientras que la más cara está en Mercado Soriana H. Colegio Militar, con $857.50. Finalmente, en #Acapulco, Mega Soriana La Diana presentó el precio más bajo, con $783.50, y Walmart, el más alto, con $837.10. — Profeco (@Profeco) November 16, 2026

Productos que más subieron de precio en México

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) compartió la lista de alimentos y productos de la canasta básica que más subieron de precio en el mes de octubre.

Cebolla - $43.91 pesos el kilo.

Naranja - $40.03 pesos el kilo.

Manzana - $52.44 pesos el kilo.

Chiles en escabeche - $30.88 pesos el kilo.

Avena - $48.03 pesos el kilo.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (IENGI) compartió los cinco servicios y productos más caros en México.

Tomate verde.

Transporte aéreo.

Calabacita.

Servicio de electricidad.

Servicios profesionales.

El huevo se coronó como el alimento con más aumentos de precio durante los primeros seis meses del año.

En octubre 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC se ubicó en 147.026 y representó un aumento de 0.65% respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación general anual fue de 3.75%. Por componente, la inflación anual fue la siguiente: ▪️3.80% subyacente ▪️3.59% no subyacente 📄 Consulta el boletín de indicador: https://t.co/8I1PIrF7qC 📊 Explora los datos: https://t.co/wT5qZtebSL — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) November 9, 2026

¿Por qué sube el precio de la canasta básica en México?

El aumento de la canasta básica en México se debe a distintos factores logísticos, climáticos y económicos globales que encarecen la producción, así como el traslado de los alimentos.