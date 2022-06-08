¿Qué se sabe sobre el avistamiento de OVNIS en el mundo?

En los últimos años, varios expertos han anunciado el avistamiento de Objetos Voladores No Identificados (OVNIS) en varias partes del mundo, lo que abrió nuevamente el debate sobre si existen realmente seres de otros planetas o simplemente dichos avistamientos tienen explicaciones científicas, y todo lo que se sabe sobre este fenómeno.

Ante el aumento de avistamientos de OVNIS, Estados Unidos recientemente abrió una audiencia pública sobre el tema, en el que participaron varios congresistas que aseguraron haber visto Objetos Voladores No Identificados.

El demócrata André Carso fue el encargado de realizar dicha reunión en la que aseguró que los OVNIS son un peligro nacional, y como tal se deben de tratar, por lo que urgió a realizar trabajos de supervisión en Estados Unidos.

Estados Unidos expuso que en los últimos 10 años lograron ver 144 objetos voladores en su espacio aéreo militar restringido, pero que la evidencia recabada no mostró que se tratara de vida extraterrestre o un avance tecnológico de países como Rusia o China.

Avistamientos de OVNIS en México y Estados Unidos

No obstante, Estados Unidos no es el único país que ha registrado el avistamiento de OVNIS. Recientemente, en redes sociales se volvió viral una fotografía en la que se veían una serie de luces en el cielo de Torreón, Coahuila, lo que generó que varias personas aseguraran que se trató de OVNIS.

En octubre del 2021, también en México, se captaron unas extrañas luces que parecían subir por uno de los costados del volcán Popocatépetl, hasta que se aleja y desaparece.

Una conductora de auto captó a un grupo de supuestos OVNIS cuando viajaba en una carretera de México, sin embargo no especificó en donde se ubicaba en el momento de captar las imágenes.

En noviembre de 2004, el grupo de combate del portaviones nuclear “USS Nimitz” realizaba maniobras de ejercidos navales cerca de las costas de San Diego en California, cuando de pronto en las pantallas de los radares de los barcos, se registró un OVNI dentro del perímetro de defensa del grupo de batalla, cuatro pilotos de dos aviones “F-18” fueron desviados de su misión para que iniciaran una búsqueda y persecución del “intruso”.

México confirma avistamiento de OVNIS

En septiembre del 2021, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) confirmó el avistamiento de OVNIS ocurridos en el año 2004.

La periodista Laura Sánchez Ley aseguró a través de su cuenta de Twitter que preguntó a varias dependencias del gobierno federal si ha existido algún avistamiento de OVNIS en México y la respuesta fue afirmativa.