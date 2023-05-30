Moscú es atacado con drones; Ucrania niega responsabilidad

Autoridades de Moscú, Rusia, informaron que durante la mañana de hoy martes 30 de mayo, registraron un ataque con drones, lo que dejó varios edificios dañados; por lo que investigan quién realizó los atentados.

Sergei Sobyanin, alcalde de Moscú, confirmó que los daños que se presentaron fueron menores y atendidos por los servicios de emergencias.

El atentado en Moscú ocurrió luego de que Rusia atacara con 31 drones a Kiev, capital de Ucrania, donde una persona murió. Sin embargo, Ucrania negó estar involucrado en el ataque.

🚨#AlertaADN

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, acusa a Kiev de terrorismo tras ataque con drones en Moscú, que dejó daños en dos edificios pic.twitter.com/8dICbjgiKt — adn40 (@adn40) May 30, 2023

¿Cómo ocurrió el ataque con drones en Moscú?

El Ministerio de Defensa de Rusia informó que ocho drones atacaron un barrio en la capital de Rusia; Todos los aparatos fueron destruidos.

"Tres de ellos fueron suprimidos por la guerra electrónica, perdieron el control y se desviaron de sus objetivos previstos. Otros cinco fueron derribados por el sistema de misiles tierra-aire Pantsir-S en la región de Moscú".

¿Qué daños provocó el ataque con drones a Moscú?

El ataque de drones provocó que varios edificios resultaran dañados, además de dos personas lesionadas, quienes no sufrieron heridas de gravedad, ni tuvieron que ser trasladadas a un hospital.

Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, comentó que el presidente Vladimir Putin se reunió con funcionarios para tomar “medidas severas” en respuesta a los ataques que recibió la mañana del martes Moscú.

"Rusia se reserva el derecho a tomar las medidas más severas en respuesta a los ataques terroristas del régimen de Kyiv", dijo en un comunicado.

Vladimir Putin dijo que "nos preocupan los intentos de provocar una respuesta de Rusia. Parece que eso es lo que quieren [Ucrania]....Kyiv nos provoca para reflejar acciones. Veremos qué hacer al respecto".

El presidente ruso sugirió que los ataques a Moacú fueron una respuesta a los recientes atentados de sus fuerzas contra infraestructuras ucranianas.