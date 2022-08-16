EU prueba misil de largo alcance tras retrasos por tensión en Taiwán

Estados Unidos probó con éxito un misil balístico de largo alcance con capacidad nuclear, luego de posponer su lanzamiento en dos ocasiones para evitar que se reavivara las tensiones acerca de Ucrania y Taiwán, informó el Comando de Ataque Global de la Fuerza Aérea de Estados Unidos (EU).

La Fuerza Aérea estadunidense lanzó el misil balístico intercontinental "Minuteman III" sin carga sobre el Océano Pacífico desde la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg en California, EU.

Este misil de largo alcance llevaba un vehículo de reingreso de prueba, que en el caos de un conflicto estratégico, tiene la capacidad de portar una ojiva nuclear. Dicho vehículo se desplazó por unos 6 mil 760 kilómetros hasta el atolón Kwajalein, en las Islas Marshall, en el océano Pacífico occidental.

La Fuerza Aérea de Estados Unidos señaló que: "Este lanzamiento de prueba es parte de actividades rutinarias y periódicas destinadas a demostrar que la disuasión nuclear de Estados Unidos es segura, confiable y efectiva".

En su comunicado, el Comando de Ataque Global de la Fuerza Aérea de Estados Unidos (EU), agregó que: "Hemos hecho más de 300 pruebas como esta, y esta prueba no es el resultado de los acontecimientos mundiales actuales".

US military announces test launch of Minuteman III ICBM to demonstrate "readiness of US nuclear forces" as well as "lethality and effectiveness" of America's nuclear missiles. pic.twitter.com/dfZBeLL9y0 — Valerie 🇷🇺🇷🇸🇨🇳 (@MissValerie_) August 16, 2022

Ejército de EU realiza prueba de misil con capacidad nuclear

Cabe señalar que originalmente, esta esta prueba del misil estaba programada para efectuarse durante el pasado mes de marzo (2022), pero se pospuso, en al menos dos ocasiones, para evitar aumentar las tensiones por la Operación Militar Espacial de Rusia en Ucrania lanzada desde el 24 de febrero (2022).

La segunda ocasión que se pospuso la prueba del misil de largo alcance fue a principios de agosto, cuando las tensiones militares se dispararon por los lanzamientos de prueba de múltiples misiles balísticos y ejercicios con fuego real por parte de China como parte de su reacción por la visita a la isla de Taiwán de la principal legisladora demócrata de la Cámara Baja de Estados Unidos, Nancy Pelosi.