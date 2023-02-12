¿Globo espía? Qué se sabe de objetos voladores en EU y Latinoamérica

A principios de febrero Estados Unidos anunció que un supuesto globo espía chino había sobrevolado en su territorio durante varios días. Posteriormente, aseguró que éste ya había sido derribado. Pero en Latinoamérica se vieron más objetos voladores desconocidos.

Aunque China se defendió y aseguró que no se trataba de un globo espía sino de una aeronave civil de investigación, principalmente meteorológica y que los vientos la habían llevado en otra dirección.

“La parte china lamenta la entrada involuntaria de la aeronave en el espacio aéreo estadounidense por causas de fuerza mayor”, compartió la cancillería China en ese momento.

¿Qué países han visto los supuestos globos espías chinos?

Sin embargo, ese avistamiento en Estados Unidos solo fue el inició, pues varios países de Latinoamérica también reportaron que Objetos Voladores No Identificados (OVNI) sobrevolaban en sus territorios.

A lo que en un principio Estados Unidos aseguró que se trataba de un globo espía chino y que ya habían sobrevolado 40 países de los cinco continentes. Sin embargo, los únicos países que confirmaron la presencia del supuesto globo espía chino fueron Venezuela, Costa Rica y Colombia.

Costa Rica fue el segundo país en anunciar sobre el avistamiento del supuesto globo espía chino, pero Beijing respondió que también se trataba de una aeronave de investigación y se disculpó con el gobierno costarricense.

Colombia también detectó un objetos voladores en su espacio aéreo, sin especificar que se trataba de un espía chino; por lo que militares colombianos siguieron el objeto hasta que abandonó su espacio aéreo y se aseguraron que no se trataba de una amenaza de seguridad aérea.

¿Se trataba de un globo espía chino?

Desde el principio China aseguró que no se trataba de un globo espía sino de una investigación meteorológica que perdió el rumbo y sobrevoló sobre Latinoamérica aunque esa no era la intención.

Sin embargo, después de que Estados Unidos derribó ese globo, aparecieron dos más, uno en Estados Unidos y otro en Canadá. A esta segunda tanda de globos, Estados Unidos los calificó como “objetos voladores desconocidos”.

El viernes Estados Unidos derribó uno sobre Alaska, el cual, tenía el tamaño de un coche pequeño y volaba a gran altura. Este sábado un segundo objeto desconocido se avistó, pero ahora en Canadá, el cual también fue derribado. Ambos países aseguraron que investigarán de dónde provinieron ambos objetos que volaron en sus territorios.

