¿Qué significa el Día del Recuerdo del Holocausto?

Cada 27 de enero se conmemora el Día del Recuerdo del Holocausto lo que significa que el mundo conmemora una de las mayores masacres por racismos y recuerda a las millones de personas que murieron.

La Unesco rinde un tributo a las víctimas del Holocausto y ratifica su compromiso de luchar contra el antisemitismo, el racismo y todo tipo de violencia contra grupos humanos.

El 27 de enero se recuerda cuando las tropas soviéticas liberaron un campo de concentración y exterminio nazi en Auschwitz-Birkenau, por lo que la ONU nombró esa fecha como el Día Internacional del recuerdo del Holocausto, en memoria de todas las víctimas.

Mañana, día 27 de enero, es el día de conmemoración de las víctimas del Holocausto. Y hoy me gustaría hablar de algo que no se suele comentar demasiado: ¿Cómo se llegó a aquello?



Aviso, el hilo de hoy es bastante fuerte, quizá quieras leerlo en otro momento. pic.twitter.com/Ke1tNKwL3D — Restaurando su dignidad (@RestaurandoDign) January 26, 2023

¿Cuántos judios murieron en el Holocausto?

Entre 1933 y 1941 la Alemania nazi llevó a cabo su política de eliminación de derechos de judíos, dando paso a uno de los actos más inhumanos del siglo XX y que dejó seis millones de judíos muertos.

En 1941, los soldados nazis despojaron de sus propiedades y hasta de sus nombres a los judíos, a quienes les asignaron un número para identificarlos dentro de los campos de concentración.

Alrededor de 355 mil 278 judíos y alemanes abandonaron sus hogares como consecuencia de la persecusión nazi. Muchos de ellos se desplazaron por toda Europa, así como en Argentina, Brasil y Uruguay para buscar refugio.

Mañana 27 de enero conmemoramos el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto (Shoá).



6 millones de judíos fueron asesinados por los nazis. Es nuestro deber recordar y combatir el antisemitismo y el odio.

Únanse a la campaña global #WeRemember pic.twitter.com/aPBe2vmzDN — Avia Levi (@avia_lev) January 26, 2023

¿Qué fue el Holocausto?

El Museo del Holocausto de Estados Unidos lo describiró como la persecución y el exterminio masivo de judios por parte de los nazis desde su llegada al poder hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, en 1945.

El antisemitismo, u odio a los judíos, era un principio básico de la ideología nazi, la cual se extendió por toda europa.

Durante la Segunda Guerra Mundial, la Alemania Nazi y sus aliados mataron a dos de cada tres judíos europeos, a quienes llevaron a vivir en campos de concentración en condiciones de vida inhumanas, donde eran víctimas de maltratos, tiroteos, golpizas y gaseamiaento.

