No hace falta que el cielo esté cubierto de humo para que el aire represente un riesgo, y es que existen contaminantes tan pequeños que pasan inadvertidos a simple vista, pero pueden entrar al organismo con cada y llegar hasta las zonas más profundas de los pulmones.

Se trata de las partículas PM2,5, cuya presencia en el ambiente también es un indicador importante para evaluar la contaminación atmosférica.

Su nombre puede parecer complicado, pero entender qué son y cómo afectan al cuerpo es importante, especialmente en ciudades como la Ciudad de México y los municipios del Estado de México, donde la calidad del aire puede deteriorarse

¿Qué son las partículas PM2,5 y por qué son tan pequeñas?

Las PM2,5 son partículas suspendidas en el aire cuyo diámetro es igual o inferior a 2.5 micrómetros, para dimensionar su tamaño, son mucho más delgadas que un cabello humano y no pueden identificarse a simple vista.

Pueden estar compuestas por polvo, hollín, cenizas, partículas metálicas y otros materiales. Entre sus fuentes de emisión se encuentran los vehículos, particularmente aquellos que utilizan diésel, además de procesos industriales y otras actividades que generan contaminación.

A diferencia de las PM10, que tienen un diámetro de hasta 10 micrómetros, las PM2,5 son capaces de penetrar con mayor profundidad en el sistema respiratorio.

Esta característica explica por qué representan un motivo de preocupación para las autoridades sanitarias.

¿Cómo afectan las PM2,5 a la salud?

El riesgo no está solamente en respirar aire contaminado, sino en el recorrido que estas partículas pueden hacer dentro del organismo. Por su reducido tamaño, pueden llegar hasta los alvéolos pulmonares e incluso algunas pueden pasar al torrente sanguíneo.

La exposición a estas partículas se relaciona con afectaciones respiratorias y cardiovasculares. Entre sus posibles consecuencias están el agravamiento del asma, la disminución de la función pulmonar y un mayor riesgo de enfermedades del corazón.

La preocupación aumenta para niñas y niños, adultos mayores y personas que ya padecen enfermedades respiratorias o cardiovasculares, quienes pueden ser más vulnerables a los efectos de la contaminación.

¿Qué tienen que ver las PM2,5 con el Doble Hoy No Circula?

Cuando la contaminación alcanza niveles que representan un riesgo, las autoridades pueden activar una contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México y establecer medidas extraordinarias, entre ellas restricciones vehiculares conocidas como Doble Hoy No Circula.