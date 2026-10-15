¿Qué son los trips y por qué aparecen? Los pequeños insectos que “invaden” a la CDMX

En redes sociales se ha reportado la presencia de pequeños insectos negros en diferentes partes de la Ciudad de México (CDMX), lo que llamó la atención por su apariencia de “mini” bichos. A lo que varios internautas respondieron que se trataba de los famosos trips.

Los trips pertenecen a la familia Thripidae, pero ¿qué son y suelen salir frecuentemente en la capital del país?

¿Qué son los trips y por qué hay tantos en CDMX?

Todo empezó por una publicación en X (antes Twitter): “¿Qué onda, toda la CDMX está infestada de estos bichos minis? No puedes dar dos pasos en zonas con árboles sin terminar repleto”, escribió un usuario en un post que no tardó en volverse viral.

De inmediato, en los comentarios varios señalaron que podrían ser trips o tisanópteros, unos pequeños insectos que se alimentan de las plantas y que solo representan peligro para los cultivos.

Estos “bichos” diminutos generalmente miden entre uno y tres milímetros. Su cuerpo es alargado y pueden tener colores amarillos, cafés o negros, por lo que a simple vista parecen pequeños puntos que caminan sobre la piel o la ropa.

qué onda toda la cdmx infestada de estos bichos minis??? no puedes dar dos pasos en zonas con árboles sin estar repleto de estas cosas https://t.co/J3lwIrHyX7 — tuitardo leds (@EdoardoLeds) October 14, 2026

¿Los trips pican?

Los trips no se alimentan de sangre ni buscan a los seres humanos como los moscos y zancudos. Su alimento principal son las plantas, aunque pueden posarse accidentalmente sobre la piel o ropa y causar una ligera irritación.

Algunas especies sí representan un problema para la vegetación, pues dañan hojas, flores y brotes. Incluso pueden transmitir plaga a ciertos cultivos, pero eso no significa que sean transmisores de enfermedades humanas.

@EdoardoLeds Son tinasópteros! https://t.co/JXvnWRY1bQ — Biodiversidad de Guanajuato 🐸 (@BioGuanajuato) October 14, 2026

Si encuentras uno sobre tu mano, basta con lavar la zona con agua y jabón y evitar rascarte si aparece irritación. En caso de que la inflamación no baje, se recomienda acudir lo más pronto con un médico.

Estos animalitos suelen ser más visibles en temporadas cálidas y secas, aunque también cuando hay mucha vegetación, como en la temporada de lluvias, cuando más verde se ve la ciudad. }

¿Cómo evitar que los trips entren a tu casa?

Si has encontrado estos insectos cerca de tu casa, puedes tomar algunas medidas sencillas para evitar que aparezcan tan seguido, aunque recuerda que son inofensivos.

