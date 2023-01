Alemania anunció que entregará tanques Leopard a Ucrania

El ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, dijo que “me complace informar que el gobierno alemán ha decidido entregar tanques Leopard 2A6 a Ucrania. Subrayo esto diciendo que me alegro, creo que la decisión es acertada, que es una decisión histórica, en muchos aspectos, pero a la vez no es motivo de gritos de alegría como lo he visto en ciertos lugares, una decisión necesaria, una decisión correcta. Pero una decisión sobre tales cosas nunca puede ser muy agradable. Es una decisión necesaria”.

En declaraciones a los medios de comunicación, el ministro señaló los pasos a seguir: “el primer paso, estableceremos un batallón con tanques Leopard 2A6 que son como nuevos, rápidamente desplegables y que se puede equipar rápidamente con suministros, con la participación de nuestros socios. En el segundo paso, pero esto llevará un poco más de tiempo, también con la inclusión de otras existencias, se establecerá un segundo batallón, para que los deseos necesarios justificados debe tenerse en cuenta en gran medida”.

Temor en la población de Europa por envío de tanques Leopard

El ministro de Defensa, Boris Pistorius se refirió a la expectación y temor en la población de Europa y señalo que “todas las encuestas confirman que la mitad de la población está preocupada por los acontecimientos y por la participación de Alemania a través de entregas de armas y otras cosas. Por otro lado, definir líneas rojas siempre es algo difícil de evaluar porque no se sabe quién trazará qué línea roja al final. Y hasta ahora, no se puede decir que el presidente ruso necesitaba ocasiones para tomar decisiones para escalar por su parte. Creo que esta decisión es histórica porque es se está tomando nuevamente de manera coordinada, porque se está tomando en una situación altamente explosiva en Ucrania. Y es por eso que la decisión merece respeto. Pero por supuesto también merece el respeto de todos los que están preocupados de que esta guerra siga así y que posiblemente la suframos más en algún momento de lo que nos gustaría hoy. Pero una cosa está clara: no nos convertiremos en parte de la guerra. Nos aseguraremos de eso”, externó.

El canciller de Alemania pide confianza

Ante el pleno del parlamento alemán, el canciller Olaf Scholz también se refirió a la preocupación de la población por haber tomado esta decisión, “hay mucha gente en este país que está preocupada por tal decisión y las dimensiones que conlleva tal arma. Por eso me gustaría decirles a estas personas aquí y ahora: confíen en mí, confíen en el gobierno alemán. Como estamos coordinando esfuerzos a nivel internacional, continuaremos asegurando que este apoyo sea posible sin que los riesgos para nuestro país vayan en la dirección equivocada. Por eso estamos haciendo las cosas de esta manera y las seguiremos haciendo así".

“realmente hay una guerra en Europa, no muy lejos de aquí de Berlín. Está sucediendo en un país grande, Ucrania. Es por eso que siempre tenemos que dejar muy claro con todo lo que hacemos que hacemos lo que es necesario y posible para apoyar a Ucrania pero que al mismo tiempo evitamos una escalada entre Rusia y la OTAN. Continuaremos apegados siempre a ese principio”, subrayó Scholz.

La cadena de noticias Reuters realizó un sondeo entre los habitantes para conocer su opinión y esto fue lo que externaron:

“Creo que tenemos que ayudar a Ucrania y a la gente de allí. Eso es lo que ya estamos haciendo. Pero no creo que Alemania deba participar en una guerra incalculable”

“Estaba dividido al principio. Claro, en Ucrania apesta lo que los rusos están haciendo allí. Pero más armas traen más muertes, más heridos y más travesuras. Además, no sabes hasta dónde llegará. Es por eso que No creas que es bueno”.