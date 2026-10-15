VIDEO: Adolescente viajó 70 kilómetros debajo de autobús en Querétaro

Un adolescente fue encontrado y rescatado en el estado de Querétaro después de que viajó alrededor de 70 kilómetros escondido en la parte baja de un autobús de turismo que cubría la ruta de Cadereyta de Montes hasta la capital del estado.

¿Cómo hallaron al adolescente en el autobús de Cadereyta a Querétaro?

El adolescente estaba oculto en la parte inferior donde está la canastilla de la llanta de refacción. De acuerdo con los reportes, el joven estuvo en dicha zona alrededor de 45 minutos.

Un automovilista notó que había una persona debajo del autobús, por lo que alertó al conductor para que se detuviera.

⚠️ Un chavito fue grabado viajando en el compartimento de la llanta de refacción, debajo de un autobús que iba de Cadereyta a Querétaro.

Afortunadamente un automovilista avisó al chofer. Un bache o un desnivel y la historia era otra. pic.twitter.com/R9Siwybzky — Changoonga.com (@michangoonga) October 15, 2026

Qué se sabe sobre el menor rescatado en la ruta Cadereyta-Querétaro

Después, las autoridades confirmaron que se trataba de un adolescente, originario de Cadereyta, quien vestía uniforme de una escuela secundaria.

Aún no hay información sobre las razones que llevaron al adolescente a ocultarse debajo del autobús ni las circunstancias que lo orillaron a viajar de esta forma.

Usuarios de redes sociales volvieron virales las imágenes del instante en el que el adolescente es descubierto debajo de la unidad de pasajeros.

