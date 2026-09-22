Bloqueos en carreteras EN VIVO hoy: ¿Qué pasa en las autopistas de México este 22 de septiembre?
¿Vas a salir a carretera este martes 22 de septiembre? Revisa cómo están las principales autopistas y evita bloqueos en las vías terrestres del país.
Hoy martes 22 de septiembre de 2026, consulta el estado de las carreteras y autopistas de México para tomar previsiones ante posibles cierres y bloqueos al realizar tus viajes por el país.
En Azteca Noticias te ofrecemos este monitoreo con información de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional, para que conozcas las condiciones de las vialidades.
Bloqueos en carreteras EN VIVO hoy: ¿Qué pasa en las autopistas de México este 22 de septiembre?
Cierre parcial en Coahuila
En Coahuila hay un cierre parcial en el kilómetro 23+100 de la carretera Saltillo-Torreón, en dirección a Saltillo.
#TomePrecauciones en #Coahuila continúa cierre parcial de circulación por maniobras de arrastre y salvamento tras #AccidenteVial cerca del km. 023+100 de la carretera Saltillo - Torreón con dirección a Saltillo, Coah. Atienda indicación vial.— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) September 22, 2026