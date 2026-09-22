Bloqueos en carreteras EN VIVO hoy: ¿Qué pasa en las autopistas de México este 22 de septiembre?

Hoy martes 22 de septiembre de 2026, consulta el estado de las carreteras y autopistas de México para tomar previsiones ante posibles cierres y bloqueos al realizar tus viajes por el país.

En Azteca Noticias te ofrecemos este monitoreo con información de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional, para que conozcas las condiciones de las vialidades.