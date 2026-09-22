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Bloqueos en carreteras EN VIVO hoy: ¿Qué pasa en las autopistas de México este 22 de septiembre?

¿Vas a salir a carretera este martes 22 de septiembre? Revisa cómo están las principales autopistas y evita bloqueos en las vías terrestres del país.

Fotos de bloqueos en carreteras
¿Qué pasa en las carreteras de México?|X GN_Carreteras.

Escrito por: César Contreras, Eder Martínez

Hoy martes 22 de septiembre de 2026, consulta el estado de las carreteras y autopistas de México para tomar previsiones ante posibles cierres y bloqueos al realizar tus viajes por el país.

En Azteca Noticias te ofrecemos este monitoreo con información de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional, para que conozcas las condiciones de las vialidades.

Bloqueos en carreteras EN VIVO hoy: ¿Qué pasa en las autopistas de México este 22 de septiembre?

Cierre parcial en Coahuila

En Coahuila hay un cierre parcial en el kilómetro 23+100 de la carretera Saltillo-Torreón, en dirección a Saltillo.

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