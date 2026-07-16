¿Quién acompaña al Rey Felipe en la final del Mundial 2026? Los títulos reales de Letizia, Leonor y Sofia y la línea de sucesión

La presencia de la Familia Real española en los grandes acontecimientos deportivos internacionales va mucho más allá de la afición al fútbol; se trata de una de las herramientas de representación y diplomacia más potentes de la Corona.

Con la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 celebrándose en Nueva York (en el imponente estadio de Nueva Jersey), los focos no solo apuntan a los jugadores sobre el césped, sino también al palco de honor.

Históricamente, el rey Felipe VI ha sido el encargado de encabezar la representación del Estado en estos hitos deportivos. Sin embargo, en la Casa Real española, la elección de quién lo acompaña en el palco de honor sigue un estricto criterio de protocolo, agenda institucional y, en ocasiones, de guiños generacionales.

¿Quién acompaña al Rey en las grandes citas?

En los torneos más recientes, la gran protagonista de los palcos deportivos ha sido la Infanta Sofía. Reconocida como una apasionada seguidora del fútbol, la hija menor de los reyes ha acompañado a su padre en momentos clave, como la final de la Eurocopa o encuentros internacionales de las selecciones nacionales femeninas y masculinas.

Por otro lado, la Princesa Leonor suele asumir una agenda más enfocada en su formación militar y sus deberes directos como heredera al trono, mientras que la Reina Letizia reparte su agenda en causas de carácter social, científico y cultural. Por ello, la complicidad del monarca con su hija menor en los estadios se ha convertido ya en un sello característico de la proyección de la monarquía española.

Los títulos reales de Letizia, Leonor y Sofía

La monarquía española se rige por un sistema de títulos históricos que definen con precisión el rango y las funciones de cada miembro de la Familia Real.

1. Letizia Ortiz: Reina Consorte de España



Título oficial: Reina Consorte de España.

Reina Consorte de España. Tratamiento: Majestad.

Majestad. Al no ser la heredera dinástica, la reina Letizia ejerce sus funciones por matrimonio. No tiene funciones constitucionales propias, salvo las previstas para la regencia en caso de necesidad. Su papel se centra en la representación institucional y el liderazgo de patronatos sociales.

2. Leonor de Borbón: Princesa de Asturias



Título oficial principal: Princesa de Asturias (como heredera de la Corona de Castilla).

Princesa de Asturias (como heredera de la Corona de Castilla). Títulos históricos asociados: Princesa de Gerona (Corona de Aragón), Princesa de Viana (Reino de Navarra), Duquesa de Montblanc, Condesa de Cervera y Señora de Balaguer.

Princesa de Gerona (Corona de Aragón), Princesa de Viana (Reino de Navarra), Duquesa de Montblanc, Condesa de Cervera y Señora de Balaguer. Tratamiento: Alteza Real.

Alteza Real. En la tradición española, solo el heredero directo de la Corona ostenta el título de "Príncipe" o "Princesa".

3. Sofía de Borbón: Infanta de España



Título oficial: Infanta de España.

Infanta de España. Tratamiento: Alteza Real.

Alteza Real. A diferencia de otras monarquías europeas donde todos los hijos de los reyes son "príncipes", en España los hijos del rey que no son herederos directos reciben el título histórico de Infantes (o Infantas). Este título denota su pertenencia a la realeza, pero marca una clara distinción jerárquica con el sucesor al trono.

La línea de sucesión al trono español

La sucesión a la Corona de España sigue las normas establecidas en la Constitución de 1978. Aunque sigue vigente la preferencia del varón sobre la mujer en el mismo grado de parentesco, al no tener el rey Felipe VI hijos varones, la primogénita es la legítima heredera.

1° posición: Princesa Leonor, hija primogénita del rey y heredera directa al trono.

2° posición: Infanta Sofía, hija menor del rey Felipe VI.

3° posición: Infanta Elena, hermana mayor del rey y Duquesa de Lugo.

4° posición: Felipe Juan Froilán de Marichalar, sobrino del rey e hijo de la Infanta Elena.

5° posición: Victoria Federica de Marichalar, sobrina del rey e hija de la Infanta Elena.

6° posición: Infanta Cristina, hermana menor del rey.

7° posición: Juan Valentín Urdangarin, sobrino del rey e hijo mayor de la Infanta Cristina.