¿Quién decide qué es verdad? Infodemia y el riesgo para la transparencia

El gobierno tiene su propio detector de mentiras, es un espacio en la mañanera llamado Infodemia, desde el cual intentan decirle a los ciudadanos qué noticias son falsas, pero la realidad muestra otra cosa.

El problema, según el analista político Carlos Moris, es que esta plataforma tiene un uso cuestionable, porque su presupuesto superior a los mil millones de pesos, “lo utilizan solamente para perseguir opositores y darle publicidad al gobierno”.

La opinión de Andreina Andrade

"¿Sabes quién decide qué es verdad y qué no en México?

El Gobierno, y eso debería asustarte porque el gobierno tiene su propio detector de mentiras, se llama Infodemia.

Es un organismo oficial financiado con tu dinero y que sale en la mañanera cada miércoles a decirle a México qué noticias son falsas y cuáles no.

Suena útil, ¿verdad? Alguien que nos proteja de las mentiras, uf, qué alivio... pero esperen tantito que hay un problema, porque al revisar los datos se encontraron que 6 de cada 10 noticias que Infodemia dice son falsas.

Son esas que hacen quedar mal al gobierno, de cada 10 más de la mitad.

Es como contratar a un guardia de seguridad para que cuide tu casa y que el 60% de las veces que señala a alguien como sospechoso resulta ser el vecino con el que siemore tienes pleito.

Tú me dirás, te estarás preguntando, ¿y yo qué en todo esto?

Pues si el gobierno decide qué es mentira y qué es verdad, tú nunca vas a saber cuándo te están mintiendo.

No vas a saber si los números de inseguridad son reales, no vas a saber si el dinero de los programas sociales llega o se queda en el camino, no vas a saber nada que el nobierno no quiere que sepas.

El problema no es que existan las noticias falsas, seamos claros y sinceros, esas las hay en todos lados.

El problema es quién tiene el poder de señalarlas,, porque quien controla la verdad controla todo lo demás.

Así que cuídate mucho de los gobiernos que deciden solos qué es mentira y qué no”.

