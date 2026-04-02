Infodemia en la mira: crecen críticas y denuncias

La plataforma Infodemia, creada por el Gobierno federal para combatir noticias falsas, está en el centro de la polémica. Analistas, activistas y periodistas acusan que su uso ha ido más allá de desmentir información incorrecta y que ahora también se utiliza para desacreditar críticas.

El proyecto es encabezado por Jenaro Villamil y Miguel Elorza, bajo la coordinación de Jesús Ramírez Cuevas.

¿Qué es Infodemia y para qué sirve?

Infodemia nació como una estrategia para combatir la desinformación en medios y redes sociales. Su objetivo principal es verificar datos y desmentir noticias falsas que circulan en el país.

Sin embargo, en los últimos meses, diversas voces han señalado que la plataforma también se utiliza para responder a reportajes incómodos para el gobierno.

¿Por qué acusan a Infodemia de desacreditar periodistas?

El analista político Carlos Moris aseguró que la plataforma tiene un presupuesto elevado y que su uso ha sido cuestionado. “Infodemia tiene un presupuesto de más de mil millones de pesos que lo utilizan solamente para perseguir opositores y darle publicidad al gobierno”, señaló.

Además, afirmó que existe una estrategia de comunicación coordinada con funcionarios y algunos periodistas.

Uno de los ejemplos más mencionados es el de un hospital en Chiapas, donde se denunció falta de insumos médicos. Según críticos, la plataforma desmintió la situación, pese a que pacientes y familiares aseguraban que el problema era real.

En ese contexto, Israel Rivas, vocero de padres de niños con cáncer, lanzó fuertes críticas: “En su página que pagamos con nuestros impuestos, desmintieron esta situación que vive el hospital…”. Incluso, hizo un llamado directo a Jenaro Villamil para que deje el cargo.

¿Habrá denuncias contra los responsables?

El periodista Ignacio Gómez Villaseñor anunció que presentará denuncias por presuntas faltas administrativas.

“¿Cuál es el motivo? Presuntas faltas administrativas al mentir en el ejercicio de sus funciones…”, explicó. Entre los casos señalados está uno ocurrido en Palacio Nacional, donde una situación real fue calificada como falsa por la plataforma.

De acuerdo con el periodista Irving Pineda, organizaciones dedicadas a la protección de periodistas ya analizan solicitar la renuncia de los responsables de Infodemia.

El argumento principal es que presuntamente se han utilizado recursos públicos para campañas que afectan la credibilidad de comunicadores.

El tema sobre Infodemia abre una discusión más amplia sobre el uso de herramientas oficiales en la comunicación pública. Mientras el gobierno sostiene que combate la desinformación, críticos advierten que podría existir un riesgo para la libertad de expresión si estas plataformas se usan para desacreditar voces incómodas.