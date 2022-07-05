¿Quién es Mi Bebito Fiu Fiu? Se trata de un ex presidente

"Mi Bebito Fiu Fiu" es la nueva canción viral de TikTok que en poco tiempo acumuló cerca de tres millones de reproducciones en Spotify y superó los nueves millones en YouTube. Sin embargo, la canción tiene una historia que involucra a un ex presidente peruano, quien es el famoso bebito Fiu Fiu.

La canción de "Mi Bebito Fiu Fiu" se posicionó en el Top viral 50 de Spotify México, debido a su letra romántica, su tono pegajoso y la historia detrás del tema, la cual trata sobre una supuesta infidelidad del ex presidente de Perú Martín Alberto Vizcarra Cornejo.

¿Cómo surge la canción "Mi Bebito Fiu Fiu"?

La canción viral está basada en una serie de mensajes románticos enviados supuestamente entre el ex presidente Vizacarra y su amante Zully Pinchi, una ex candidata al congreso peruano.

Los mensajes fueron publicados en mayo de este año por un programa de televisión, lo que en su momento causó polémica en el país, pero fue hasta la creación de la canción que la historia se volvió viral en América Latina.

En uno de los mensajes, el ex presidente peruano le mandó una foto suya a Zully, a lo que ella le respondió con un “mi bebito fiu fiu”, refiriéndose a que le gustaba la foto de Vizcarra, y de esa frase partió el tema.

En los mensajes, ambos hablaban de verse en un hotel con nombres diferentes, él le pedía a Zully que dijera que era novia de alguien más para guardar las apariencias, ya que el ex presidente es casado.

El productor Tito Silva utilizó esa frase y otros mensajes enviados entre el ex presidente Vizcarra y Zully para crear la exitosa canción “Mi Bebito Fiu Fiu”, bajo la voz de la cantante Tefi C.

Además, el tema de "Mi Bebito Fiu Fiu" es una adaptación de otro éxito, se trata de "Stan", la canción que hizo famoso a Dido y la cantó junto a Eminem.

No obstante, el ex presidente peruano negó dicha historia y aseguró que nunca le fue infiel a su esposa, Maribel Díaz Cabello.