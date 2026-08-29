¿Quién es Claudia Echeverry , la nueva conductora estelar de Hechos Sábado?

ADN Noticias y Azteca Noticias están por entrar a una nueva etapa, una en la que el compromiso con la información y con la audiencia seguirá siendo el eje principal. Un periodismo que cuestiona, que busca respuestas y que trabaja por y para la gente, con historias y hechos que van más allá de las palabras.

Para llevar esta misión a las pantallas, rostros ya conocidos se suman a este proyecto, entre ellos la periodista y comunicadora Claudia Echeverry, quien forma parte de esta nueva etapa en la que la información y la gente estarán en el centro de la conversación.

¿Quién es la conductora Claudia Echeverry?

Claudia Echeverry Peñaloza es una periodista, comunicadora y presentadora colombiana, nacida el 20 de diciembre de 1988 en Pereira, Colombia, durante su extensa trayectoria se ha desarrollado principalmente frente a las cámaras, con experiencia en la conducción y presentación de contenidos informativos.

Cuenta con formación en Comunicación Educativa y ha trabajado en medios de comunicación, realizando entrevistas y desarrollando contenidos para distintos formatos, también ha participado en proyectos de televisión y en la conducción de eventos corporativos e institucionales.

Además de su faceta como periodista y comunicadora, Claudia Echeverry ha incursionado como actriz y modelo, con participaciones en televisión y teatro. Actualmente, es reconocida por su trabajo en la conducción de noticias y por su experiencia y calidad en contenidos de información general y cultural.

¿Cómo ver Hechos Sábado en vivo por internet?

¡Atención! Hechos Sábado estará disponible desde las 8 de la mañana y a través de las plataformas digitales de Azteca Noticias podrás seguir EN VIVO el que promete ser uno de los noticieros más atractivos del país, con Claudia Echeverry al frente.

El noticiero no solo estará disponible en las redes sociales, también en el sitio web de Azteca Noticias, en el apartado en VIVO, en el que además de leer lo que sucede en el mundo también podrás mantenerte bien informada con el noticiero.

Horario de Hechos Sábado en TV Azteca

Como ya era una tradición los domingos, Hechos Sábado mantendrá el mismo horario, es decir, de 8 de la mañana a 9:00 horas, podrás disfrutar de un extenso contenido, en el que podrás informarte de temas como la política mexicana hasta la ciencia.