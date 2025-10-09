Es el robo del siglo, el más impune, el más lucrativo. Un robo en el que funcionarios, políticos y crimen organizado se han llevado un descomunal botín. “El huachicol fiscal es el robo más grande de la historia de México”, dijo Arturo Herrera, economista.

Este es el robo del siglo en México

“Podemos asegurar que este es el mayor tema de corrupción probablemente que ha habido en la historia de este país”, mencionó Verónica Ayala, de Mexicanos contra la corrupción.

De acuerdo con analistas, cada año el fisco deja de recibir casi 180 mil millones de pesos por el contrabando de combustible.

Lo contabilizan desde el 2022, así que en los últimos tres años, se contempla un boquete fiscal de unos 600 mil millones de pesos, cifra estimada también por la propia Procuradora Fiscal de la Federación.

“Son 600 millones reportados. Llevamos 16 mil millones querellados, 600 mil millones reportados, 16 mil querellados. Tenemos que seguir avanzando en la integración de las investigaciones y las carpetas”, dijo Grisel Galeano García, procuradora fiscal de la Federación.

“De una pérdida de alrededor de 600 mil millones de pesos. Esto es un cálculo que se ha hecho con base a lo que deja de ingresar al país por el pago de impuestos correspondientes al combustible”, dijo Verónica Ayala, de Mexicanos Contra la Corrupción.

Contrabando de combustible, el ingreso del crimen organizado

Se asegura que el contrabando de combustible es la segunda fuente de ingresos del crimen organizado y la principal de varios políticos y funcionarios de alto nivel en nuestro país.

“Es un delito que fue planeado y la única forma de que fuera ejecutado es desde el poder”, mencionó Arturo Herrera, economista.

Este es un delito no solo planeado y ejecutado, sino cobijado, ya sabe usted por quien: “Todas esas transas llevan el visto bueno del presidente, aunque no firme, él autoriza, él tolera, él permite”, dijo Andrés Manuel López Obrador.