¿Quién es Daniel Asaf? El diputado presente en la comida de los López Beltrán en La Condesa

Daniel Asaf Manjarrez se ha consolidado como uno de los personajes de mayor confianza y cercanía en el entorno de la familia del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Tras desempeñarse durante el sexenio pasado como jefe de la Ayudantía de la Presidencia, cargo que le otorgó acceso directo a la agenda y decisiones del Ejecutivo, Asaf dio el salto a la Cámara de Diputados, donde actualmente tiene una curul como diputado federal plurinominal por Morena.

Su reaparición pública junto a Andy y Gonzalo López Beltrán en un restaurante de la colonia Condesa reavivó el interés sobre su papel estratégico como un engranaje relevante dentro del círculo oficialista, en medio de semanas marcadas por fuertes presiones políticas e investigaciones periodísticas sobre el clan.

Reunión secreta en la Condesa: Captan a los hermanos López Beltrán y Daniel Asaf en restaurante exclusivo

Las controversias de Daniel Asaf: Audios de "El Clan" y contratos

A lo largo de los últimos años, el perfil del hoy legislador ha estado envuelto en severas investigaciones periodísticas. En 2024, su nombre cobró relevancia nacional tras la difusión de los reportajes de "El Clan", publicados por el medio Latinus. En las grabaciones atribuibles al empresario Amílcar Olán, Asaf fue identificado bajo el apodo de "El Gallo" y señalado como un presunto interlocutor estratégico para agilizar reuniones con funcionarios de primer nivel e intermediar en la asignación de contratos gubernamentales vinculados con la compra de medicamentos y las obras del Tren Maya.

De igual manera, investigaciones periodísticas documentaron que empresarios y socios comerciales cercanos a su entorno obtuvieron adjudicaciones directas en entidades gobernadas por Morena, tales como la Ciudad de México, Campeche y Puebla. Asimismo, en 2025 reportajes de Código Magenta lo relacionaron con la articulación de redes de influencia en Petróleos Mexicanos (Pemex) y colocaron bajo la lupa a la compañía BME Subtec, que obtuvo contratos millonarios con la petrolera estatal, debido a que es dirigida por su familiar Emiliano Pescador Asaf.

Esta no es la primera vez que Asaf acompaña a los hermanos López Beltrán en eventos de alto perfil mediático. En julio de 2025, el diputado ya había sido fotografiado en Tokio, Japón, junto a "Andy" López Beltrán, en una gira privada que generó fuertes cuestionamientos por los elevados costos de hospedaje y consumo.

Por estas razones es que se afirma que su presencia en la mesa de la Condesa confirma que sigue siendo un operador e interlocutor habitual en la estructura del grupo.