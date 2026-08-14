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Red de huachicol, lavado y tráfico de influencias: Las investigaciones contra Andy López Beltrán

EU le pisa los talones a Andy López Beltrán por red de huachicol y delincuencia organizada mientras aumenta la lista de morenistas sin visa.

Red de huachicol, lavado y tráfico de influencias, las investigaciones de EU contra hijo de AMLO
Andy López Beltrán: Red de huachicol, lavado y tráfico de influencias, las investigaciones de EU contra hijo de AMLO.|X.

Escrito por: América López

El cerco judicial y diplomático desde los Estados Unidos parece estrecharse cada vez más sobre las estructuras de la autollamada Cuarta Transformación, alcanzando ahora a uno de sus perfiles más representativos. Andrés Manuel López Beltrán, conocido mediáticamente como "Andy", enfrenta una severa tormenta política y legal tras la acumulación de denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) que lo vinculan directamente con una presunta red de huachicol fiscal, contrabando masivo de combustibles y delincuencia organizada.

Las acusaciones formales, sustentadas en menciones dentro de carpetas de investigación federales, dibujan un expediente que abarca desde la alteración de pedimentos aduanales para ingresar diésel como lubricantes y evadir impuestos, hasta operaciones con recursos de procedencia ilícita por movimientos bancarios millonarios no declarados.

A este esquema se le suman imputaciones por tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, al ser señalado por presuntamente facilitar la asignación de jugosos contratos gubernamentales en favor de un selecto círculo de amigos y familiares.

Los morenistas sin visa: La ofensiva de EU contra la cúpula oficialista

El caso de López Beltrán no ocurre de manera aislada, sino dentro de una embestida diplomática sin precedentes. De acuerdo con información de la agencia Reuters, el gobierno estadounidense ha revocado la visa a al menos 50 integrantes y aliados de Morena.

Aunque mandatarios como Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas, han negado las versiones publicadas por Los Angeles Times que los ubican en la lista de sancionados, las restricciones ya han sido confirmadas para múltiples ediles y exfuncionarios.

Entre las figuras que ya no pueden ingresar a territorio norteamericano destacan cuatro presidentes municipales:

  • Óscar Eduardo Castro (Puerto Peñasco, Sonora)
  • Juan Francisco Gim (Nogales, Sonora)
  • José Luis Dagnino (San Felipe, Baja California)
  • Norma Alicia Bustamante Martínez (Mexicali, Baja California).

La lista de castigados por Washington incluye también al:

  • Exgobernador de Guerrero, Héctor Astudillo.
  • Al exfuncionario de aduanas, Alex Tonatiuh Márquez
  • El diputado federal del Partido Verde, Mario Alberto López.

Evidencia de que el Departamento de Estado mantiene una revisión exhaustiva sobre la clase política vinculada a la frontera y las aduanas del país.

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