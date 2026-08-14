Red de huachicol, lavado y tráfico de influencias: Las investigaciones contra Andy López Beltrán

El cerco judicial y diplomático desde los Estados Unidos parece estrecharse cada vez más sobre las estructuras de la autollamada Cuarta Transformación, alcanzando ahora a uno de sus perfiles más representativos. Andrés Manuel López Beltrán, conocido mediáticamente como "Andy", enfrenta una severa tormenta política y legal tras la acumulación de denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) que lo vinculan directamente con una presunta red de huachicol fiscal, contrabando masivo de combustibles y delincuencia organizada.

Las acusaciones formales, sustentadas en menciones dentro de carpetas de investigación federales, dibujan un expediente que abarca desde la alteración de pedimentos aduanales para ingresar diésel como lubricantes y evadir impuestos, hasta operaciones con recursos de procedencia ilícita por movimientos bancarios millonarios no declarados.

A este esquema se le suman imputaciones por tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, al ser señalado por presuntamente facilitar la asignación de jugosos contratos gubernamentales en favor de un selecto círculo de amigos y familiares.

¡Ya encontró a quien culpar por su visa!



Andy Manuel López Beltrán respondió a la revocación de su visa estadounidense con una carta dirigida a @DonaldTrump, calificando la medida como persecución ideológica.



Sin embargo, la narrativa plantea dudas cuando surgen señalamientos… pic.twitter.com/uaDOJwb6YV — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 14, 2026

Los morenistas sin visa: La ofensiva de EU contra la cúpula oficialista

El caso de López Beltrán no ocurre de manera aislada, sino dentro de una embestida diplomática sin precedentes. De acuerdo con información de la agencia Reuters, el gobierno estadounidense ha revocado la visa a al menos 50 integrantes y aliados de Morena.

Aunque mandatarios como Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas, han negado las versiones publicadas por Los Angeles Times que los ubican en la lista de sancionados, las restricciones ya han sido confirmadas para múltiples ediles y exfuncionarios.

Entre las figuras que ya no pueden ingresar a territorio norteamericano destacan cuatro presidentes municipales:



Óscar Eduardo Castro (Puerto Peñasco, Sonora)

Juan Francisco Gim (Nogales, Sonora)

José Luis Dagnino (San Felipe, Baja California)

Norma Alicia Bustamante Martínez

La lista de castigados por Washington incluye también al:



Exgobernador de Guerrero, Héctor Astudillo.

Al exfuncionario de aduanas, Alex Tonatiuh Márquez

El diputado federal del Partido Verde, Mario Alberto López.

Evidencia de que el Departamento de Estado mantiene una revisión exhaustiva sobre la clase política vinculada a la frontera y las aduanas del país.