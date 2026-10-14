Totolapan: ¿Quién es “El Güero Gym”, el líder criminal que liberaron en Totolapan al estilo ‘Culiacanazo’?

La detención duró apenas unas horas y terminó con tres agentes de la Fiscalía de Morelos de regreso con sus compañeros, pero golpeados y lesionados. José David “N”, conocido como “El Güero Gym” y señalado como presunto integrante de Pueblos Unidos, fue liberado en Totolapan luego de que integrantes de esa organización retuvieran a personal de la Fiscalía para exigir su entrega.

Los hechos ocurrieron el lunes 12 de octubre. De acuerdo con las autoridades, el hombre había sido detenido por un delito contra la salud, pero no tenía una orden de aprehensión vigente. La Fiscalía sostuvo que su liberación permitió recuperar a los tres colaboradores, cuyas vidas estaban en riesgo.

La decisión desató cuestionamientos sobre el operativo y abrió una investigación por secuestro. La institución aseguró que buscará detener a los responsables.

¿Por qué liberaron a “El Güero Gym” en Totolapan?

Luis Flores Barrios, titular de la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto, explicó que José David “N” fue detenido alrededor de las 14:50 horas por posesión simple de un narcótico.

Según el funcionario, ese delito no ameritaba prisión preventiva oficiosa y, al revisar su situación jurídica, las autoridades encontraron que no tenía órdenes de aprehensión vigentes. Por ello, explicó, se recurrió a un acuerdo de libertad durante la investigación.

#FiscalíaMorelosInforma📄EN TOTOLAPAN, SE PRIVILEGIÓ LA VIDA DE NUESTROS COMPAÑEROS, SIN RENUNCIAR A LA APLICACIÓN DE LA JUSTICIA: FISCAL BLUMENKRON •No habrá impunidad para quienes privaron de la libertad y agredieron a personal de la Fiscalía Morelos, sentenció ▪️Información Completa:https://t.co/vH2MvSUT4H — FISCALIA MORELOS (@Fiscalia_Mor) October 14, 2026

La captura ocurrió durante un operativo relacionado con la entrega de un inmueble asegurado. En las inmediaciones, los agentes ubicaron al presunto generador de violencia y lo detuvieron para evitar que pusiera en riesgo al personal.

¿Qué pasó con los tres agentes secuestrados en Morelos?

Cerca de 40 minutos después de que concluyó el operativo, la Fiscalía recibió el reporte de que tres colaboradores de la Agencia de Investigación Criminal habían sido privados de la libertad en Totolapan.

Las autoridades señalaron que los captores exigían la liberación de José David “N”. Ante el riesgo para los agentes, se activó un protocolo de atención a secuestros y comenzó una negociación.

Los tres colaboradores fueron liberados alrededor de las 19:35 horas, luego de que se entregara al detenido. De acuerdo con la Fiscalía, presentaban golpes, múltiples lesiones y heridas por arma de fuego. Uno de ellos fue hospitalizado y se reportó estable.

El titular de Delitos de Alto Impacto también informó que los agentes habrían sido torturados durante su cautiverio. Las autoridades aún no habían recabado sus declaraciones, pues primero debían atender su estado de salud.

¿Quién es “El Güero Gym” y qué relación tiene con Pueblos Unidos?

José David “N” fue identificado por la Fiscalía de Morelos como un presunto generador de violencia con influencia regional, relacionado con el grupo delictivo denominado Pueblos Unidos.

Su liberación no significa que haya quedado descartado de las investigaciones. Luis Flores Barrios informó que al menos diez personas serán investigadas por el secuestro de los tres agentes, incluido el propio José David “N”.

La Fiscalía adelantó que buscará obtener las órdenes de aprehensión correspondientes contra los probables responsables. Fernando Blumenkron Escobar, fiscal general de Morelos, aseguró que los hechos no quedarán impunes.

Por ahora, las autoridades no han precisado cómo fueron privados de la libertad los tres colaboradores ni han informado sobre detenciones relacionadas con el secuestro.