Gladis, la “ballena asesina” que lidera a un grupo de orcas para hundir embarcaciones

Un nuevo terror se ha apoderado del mar: Gladis, la “ballena asesina” que es líder de una pandilla de orcas dedicadas a atacar y hundir embarcaciones en Gibraltar, entre España y Portugal.

El ataque más reciente ocurrió el pasado 25 de mayo, cuando un barco fue hundido por un grupo de orcas. Los mamíferos atacaron la embarcación hasta que perforaron el casco y rompieron el timón.

Los tripulantes tuvieron que pedir ayuda a las autoridades de España para que los rescataran, porque las ballenas mordieron el barco hasta arrancar fragmentos, lo que originó que el agua se empezara a filtrar.

🚨 | ATENCIÓN: Una orca llamada Gladis, presuntamente traumatizada tras un choque con un barco, está enseñando a otros orcas a atacar yates cerca de Gibraltar.



Ya han afectado tres embarcaciones, hundiéndose dos de ellas. pic.twitter.com/8s69sILbF7 — Última Hora Noticias (@UltimaHoraNo) May 27, 2023

No obstante, no se trata de un caso aislado, ya que se han reportado al menos 20 similares en la misma zona, lo que atrajo el interés de la comunidad científica, quienes determinaron que el comportamiento de los animales se debe a que está imitando a una matriarca, quien les ha enseñado cómo atacar los barcos.

Los expertos aún no han logrado descifrar qué está impulsando a que este grupo de ballenas actúe de esa manera, pero sí he encendido las alarmas.

¿Por qué la ballena Gladis ataca embarcaciones en Gibraltar?

El biólogo Alfredo López Fernández, de la Universidad de Aveiro, compartió para “El Informador” una hipótesis sobre por qué la ballena “White Gladis” está hundiendo embarcaciones y además enseñando a otras a hacerlo.

De acuerdo a su teoría, la orca pudo haber sufrido un episodio traumático, al ser embestida por un barco grande o pudo quedar atrapada en las redes de algún pescador ilegal, lo que la orilló a atacar a otras embarcaciones para defenderse.

“La orca traumatizada es la que inició el comportamiento de contacto físico con los barcos”, declaró el biólogo al medio.