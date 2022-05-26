¿Quién es “Matamba”, narco colombiano abatido en un operativo?

Juan Larinso Castro, conocido como “Matamba”, quien es un presunto narco colombiano, ligado con cárteles mexicanos y acusado de enviar toneladas de cocaína a Estados Unidos.

“Matamba” murió este jueves durante un operativo de la policía colombiana a la que se enfrentó a tiros cuando intentaban capturarlo, informó el gobierno.

"Fue abatido en combate, nadie puede burlar la justicia en Colombia", dijo en una declaración el ministro de Defensa, Diego Molano. "Otro más del Clan del Golfo al que se le acaban sus negocios criminales", agregó.

A todos los criminales narcos y uribistas de Colombia, miren lo que Duque le hizo a Matamba y a Otoniel, no se confíen de sus propios amigos, mejor echen al agua de una vez a los políticos, empresarios y ganaderos que trabajan con ustedes, porque después, ellos los traicionaran. pic.twitter.com/9chVwnt8Cw — 🌈 Nygma 🐬 (@Nygma7677) May 26, 2022

El narco colombiano se encontraba prófugo y era considerado por las autoridades como un integrante importante del Clan del Golfo. También mantuvo negocios con las disidencias de las FARC.

“Matamba”, narco colombiano que se fugó de la cárcel

El narco colombiano “Matamba” fue capturado en mayo del 2021 en la ciudad Bucaramanga, capital del departamento de Santander, Colombia, mientras celebraba su cumpleaños con una gran fiesta.

En marzo pasado, se fugó de una cárcel de alta seguridad en Bogotá, lo que causó gran revuelo en el país, ya que "Matamba" logró escapar de prisión vestido de guardia carcelario.

“Matamba” era solicitado para extradición por una corte del Distrito Sur de Florida y tras su fuga de la cárcel el gobierno de Colombia ofreció una recompensa de 50 mil dólares por información que pudiera permitir su ubicación y captura.

“Matamba” compró por cinco millones de dólares al jefe el Clan del Golfo, Antonio Úsuga, conocido como “Otoniel”, una estructura de esa organización armada para controlar los cultivos de hoja de coca, los laboratorios para producir cocaína y las rutas del narcotráfico en el departamento de Nariño, en el Pacífico colombiano, según la Policía Nacional.

En esa región del país, el narco colombiano mantenía alianzas con los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación que, de acuerdo con fuentes de seguridad, parecen estar enviando armas de alto poder a Colombia para pagar los cargamentos de cocaína, alimentando la lucha mortal entre grupos rivales locales por el control del narcotráfico y de sus rutas.

Colombia sigue siendo uno de los principales productores mundiales de cocaína y enfrenta la presión de Estados Unidos para reducir los cultivos de hoja de coca y la producción de la droga, que financia a los grupos armados ilegales en medio de un prolongado conflicto interno que ha dejado 260 mil muertos.

