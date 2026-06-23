¿Quién es Patrice Lumumba? La figura política representada por el aficionado Michel Nkuka en los partidos de su selección

La cultura africana es famosa por su color, su música y la energía de su gente, algo que también llevan a las gradas cuando les toca ser fanáticos de sus equipos favoritos. Sin embargo, durante la pasada Copa Africana de Naciones, un hombre rompió por completo con ese molde al quedarse estático, como una piedra, durante los 90 minutos completos de cada partido.

Se trata de Michel Nkuka Mboladinga, también conocido como "Lumumba Vea", un animador deportivo de la República Democrática del Congo que se ha vuelto viral en todo el mundo por personificar como estatua viviente a Patrice Lumumba.

¿Quién era Patrice Lumumba?

Patrice Lumumba fue un líder anticolonialista y el primer ministro de la República Democrática del Congo cuando se independizaron de Bélgica en 1960. Lumumba se convirtió en un símbolo de la dignidad, la soberanía y la resistencia africana antes de ser asesinado en 1961. La pose que Michel imita con el brazo derecho levantado hacia el cielo y la estética de los años sesenta (gafas y peinado incluidos) es una réplica exacta de la famosa estatua de Patrice ubicada en la capital congolesa, Kinshasa.

Bu gece DC Kongo tribünlerinde maç boyu sabit duran şık bir adam görürseniz şaşırmayın. Antiemperyalist politikaları nedeniyle Belçika-ABD ittifakı tarafından katledilen kurucu önder Patrice Lumumba'yı onurlandıran ünlü taraftar Michel Nkuka Mboladinga o. pic.twitter.com/Zca6Fcnjzx — Yiğit Deniz (@altligleren) June 17, 2026

Michel Nkuka ya llegó a México

El impacto de este "homenaje viviente" ha cruzado fronteras y continentes. Tras conmover al mundo del deporte por su nivel de patriotismo y misticismo, se ha confirmado que Michel Nkuka Mboladinga ya se encuentra en tierras aztecas, listo para ver a su selección jugar contra Colombia.

No pudo presenciar el debut en Houston cuando se enfrentaron a Portugal porque permaneció en cuarentena obligatoria debido al más reciente brote de ébola en el Congo.

Su llegada al país responde al enorme interés que ha despertado su historia de resistencia cultural a través del deporte, demostrando que su presencia en las gradas va mucho más allá de ser un simple fanático de fútbol.

Mboladinga, de 49 años, ha llevado este rol desde 2013 como miembro de la asociación oficial de seguidores de la selección congoleña (conocida como los "Leopardos"). Lo que comenzó como un acto de fe local se transformó en un fenómeno mediático internacional.

El día que la "estatua" lloró y el respeto del fútbol internacional

La rigidez de Michel se puso a prueba en la fase eliminatoria contra Argelia, donde se preparó mentalmente para mantener la postura incluso durante los tiempos extras y penales. El momento más dramático de su trayectoria ocurrió cuando la República Democrática del Congo quedó eliminada tras perder 1-0 en la prórroga; en ese instante, la "estatua" se rompió y Michel cayó en llanto entre la multitud.

P. E. Lumumba est une figure historique qui mérite tout notre respect. Sa réincarnation sportive à travers Michel Kuka dit Lumumba VEA a porté haut les couleurs de notre drapeau, et je l’en remercie sincèrement.



Je souhaite respectueusement qu’il conserve une posture neutre et… pic.twitter.com/tIRYf5n5nw — Didier Budimbu Ntubuanga (@DidierBudimbu) April 18, 2026

Su figura se volvió aún más notoria y simbólica cuando el jugador argelino Mohamed Amine Amoura celebró el gol imitando la pose de Michel y tirándose al suelo, simulando que había derribado a la estatua. Amoura fue criticado porque muchas personas encontraron una falta de respeto al valor histórico que representa Lumumba. Tras el incidente, el futbolista y la selección de Argelia ofrecieron disculpas públicas a Mboladinga antes de que este abandonara el torneo, regalándole una camiseta con el nombre de "Lumumba" en la espalda en señal de reconciliación.

Hoy, el hombre que convirtió el apoyo deportivo en una misión artística y patriótica comparte su mensaje de identidad histórica fuera de África, recordando al mundo que el fútbol también puede ser un lienzo para la memoria de los pueblos.