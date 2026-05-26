Tren embiste a un autobús escolar en Bélgica; hay al menos 4 muertos

La jornada de este martes 26 de mayo se tiñó de luto en el territorio belga a raíz de un siniestro vial de consecuencias fatales. Un convoy ferroviario impactó de forma directa contra un transporte de estudiantes mientras este cruzaba las vías.

Scene of train collision with school bus in Belgium https://t.co/nOIDMK3sYJ — Reuters (@Reuters) May 26, 2026

Alumnos y acompañantes entre las víctimas

El trágico hecho se registró en las inmediaciones de la localidad de Buggenhout, un punto geográfico situado a una distancia aproximada de 23 kilómetros respecto a Bruselas, la capital de la nación.

La magnitud del golpe movilizó de inmediato a las corporaciones correspondientes, mientras grupos de ciudadanos se congregaron de forma espontánea a los costados de la zona de las vías ferroviarias para presenciar las labores de auxilio y las condiciones en las que quedó la unidad de traslado escolar afectada.

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Cuatro muertos tras embestida de tren a autobús escolar

De acuerdo con los datos preliminares difundidos por la estación televisiva RTL, que recuperó los informes oficiales provistos por el encargado de la cartera de Transportes, Jean-Luc Crucke, la colisión cobró de forma instantánea la existencia de cuatro personas.

Los reportes específicos detallan que entre los fallecidos se encuentran dos adolescentes que viajaban en el vehículo automotor.

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Asimismo, las autoridades gubernamentales confirmaron que las otras dos identidades corresponden al individuo que operaba el autobús escolar, así como a un ciudadano adulto que realizaba funciones de acompañamiento para el grupo de alumnos.

Más allá de las pérdidas irreparables, el funcionario Jean-Luc Crucke notificó que dos personas más sufrieron lesiones de extrema gravedad, por lo que requirieron atención médica urgente debido al estado crítico en el que fueron rescatadas.

Elementos bajo investigación

El acontecimiento se desató durante las primeras horas de la mañana del martes en un cruce regulado cercano a la terminal de trenes de Buggenhout.

Respecto a los factores que pudieron intervenir en el percance, el ministro Crucke manifestó que las grabaciones obtenidas por los dispositivos de videovigilancia de la zona evidenciaron que los postes o barreras destinadas a contener el flujo vial en el paso a nivel se encontraban abajo en el momento en que ocurrió el cruce de la unidad.

Por su parte, el titular de la oficina del Interior, Bernard Quintin, utilizó sus canales oficiales en la plataforma digital X para externar su pesar, señalando el dolor que le provocó tener conocimiento sobre el catastrófico hecho suscitado en dicha demarcación.

En contraste, los representantes de la corporación policiaca de la nación europea evitaron emitir pronunciamientos o declaraciones de forma inmediata ante los requerimientos de información por parte de las agencias de noticias.

