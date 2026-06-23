¡Saca el paraguas! Así golpeará el clima al Colombia vs República del Congo en el Estadio Guadalajara

Hoy, martes 23 de junio del 2026, se llevará a cabo el partido entre Colombia y la República Democrática del Congo en el Estadio Guadalajara, pero el mal clima podría afectar el juego de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

De acuerdo con el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), esperamos lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, acumulados de 50 a 75 mm, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en la región de Jalisco.

¿Cómo estará el clima durante el partido de hoy en Guadalajara?

Sin embargo, el ambiente se mantendrá caluroso por la tarde con máximas de 35 a 40 ºC en todo el estado, aunque cambiará drásticamente hacia la tarde noche —que es cuando se llevará a cabo el partido del Mundial 2026— generando un cielo completamente nublado con rachas de viento de 30 a 50 kilómetros por hora (km/h).

Esto podría generar encharcamientos e inundaciones en las vialidades cercanas, por lo que el cambio meteorológico más severo del día podría coincidir horas previas y durante el desarrollo del encuentro entre Colombia y República del Congo.

Para que puedas prevenir tu outfit sin perder el espíritu mundialista, te compartimos que la temperatura máxima será de 28 ºC de las 14:00 a las 16:00 horas, mientras que la mínima será de 17 ºC durante la noche y la madrugada. Esto significa que el ambiente cálido se registrará durante todo el día y se volverá bastante fresco hacia el cierre de la jornada.

Solo recuerda que hay riesgo de lluvias aisladas o chubascos ligeros en un 25% y 40% a partir de las 20:00 horas, esto debido a la inestabilidad de la Onda Tropical número 9.

¿Por qué es importante este partido en Guadalajara?

Este duelo corresponde a la segunda fecha del Grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, donde Colombia llega con ventaja tras vencer 3-1 a Uzbekistán, mientras que la República Democrática del Congo ya se convirtió en el caballo negro al sacarle un empate 1-1 a Portugal.

Recuerda que el partido comenzará a las 20:00 horas en el Tiempo de Centro de México, y los aficionados podrán seguir de cerca el minuto a minuto del juego totalmente en vivo a través de la señal de Azteca 7 y las plataformas digitales de Azteca Deportes, de la mano de los comentaristas más aclamados de México, el narrador Christian Martinoli y el analista Luis García.