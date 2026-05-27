Uganda anuncia el cierre de su frontera con el Congo por brote de Ébola; EU aumenta nivel de alerta en viajes

El incremento en la magnitud del brote de Ébola en la República Democrática del Congo y las complicaciones derivadas de los tránsitos entre naciones han forzado la adopción de medidas drásticas.

Debido al elevado peligro de que la enfermedad se propague, la Fuerza de Tarea Nacional sobre la Respuesta al Ébola, bajo la dirección del Vicepresidente de Uganda, determinó clausurar de forma temporal el límite territorial con la RDC con ejecución inmediata.

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Esta resolución busca frenar el movimiento transfronterizo, permitiendo únicamente el ingreso de cargamentos de alimentos, transporte de mercancías, asistencia humanitaria, personal de seguridad y brigadas médicas autorizadas, los cuales deberán acatar minuciosamente las revisiones sanitarias.

Implicaciones por cierre fronterizo en Uganda por Ébola

La restricción fronteriza complementa los planes iniciales del Grupo de Trabajo Nacional sobre la Enfermedad del Virus del Ébola, que desde el 21 de mayo de 2026 había anticipado limitaciones al tránsito. Durante un lapso de cuatro semanas, la movilidad quedará reducida al comercio esencial.

A causa de esta disposición, los servicios públicos de traslado de pasajeros en autobuses, medios de transporte colectivo, trayectos aéreos y transbordadores en el río Semliki quedan totalmente suspendidos, eximiendo únicamente el abastecimiento de provisiones comerciales. Asimismo, las plazas comerciales de periodicidad semanal en las demarcaciones territoriales con alto peligro de contagio dejarán de operar por el mismo periodo de cuatro semanas.

Following the continued escalation in the scale of the Ebola outbreak in the DRC and the challenges associated with cross-border movements between the DRC and Uganda, leading to a higher risk of the spread of Ebola into Uganda, the National Task Force on Ebola Response chaired by… https://t.co/4VG2t7FZLN pic.twitter.com/Fyi3nidr3K — Ministry of Health- Uganda (@MinofHealthUG) May 27, 2026

Vigilancia sanitaria y aislamiento obligatorio por brote de Ébola en el Congo

Las pautas dictadas por las dependencias migratorias estipulan que los pocos individuos autorizados a cruzar deberán completar registros de localización y someterse a monitoreos de salud por parte del Ministerio de Salud.

Adicionalmente, se fijó que cualquier ciudadano que retorne a Uganda proveniente de la RDC tendrá que cumplir con un aislamiento forzoso y autónomo por un periodo de 21 días, bajo la estricta vigilancia de los equipos de inspección de cada distrito.

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Por otra parte, los centros educativos localizados en las regiones colindantes con la línea divisoria no interrumpirán sus clases, pero tendrán que aplicar rigurosamente los Procedimientos Operativos Estándar vigentes.

EU eleva alerta de viaje a Uganda a Nivel 4

Este endurecimiento de políticas internas y sanitarias repercutió a escala internacional. El Departamento de Estado de los Estados Unidos modificó su Advertencia de Viaje para Uganda, posicionándola en el Nivel 4.

Uganda: The Department of State updated the Uganda Travel Advisory to Level 4 and advises U.S. citizens Do Not Travel to Uganda due to the Ebola outbreak. Due to the Ebola outbreak, Uganda has limited crossings at the border with DRC and temporarily closed some markets:

▪️On May… pic.twitter.com/xyL7yD5Cjq — TravelGov (@TravelGov) May 27, 2026

Con este cambio de categoría, la administración estadounidense exhorta formalmente a sus ciudadanos a no realizar viajes hacia dicho territorio de África Oriental, fundamentando la decisión en los riesgos que implican el brote de Ébola y las severas limitaciones impuestas en las vías de comunicación fronterizas con la RDC.

