Rafael Álvarez Ayala, conocido como “R2”, no era solamente uno de los detenidos durante el operativo federal realizado en Zapopan, Jalisco, las autoridades lo identifican como un mando de “Los Rs”, una célula vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a la que se atribuyen actividades de narcotráfico, extorsión, secuestro y homicidios en distintas zonas del país, pero ¿cuál es su historia?

La detención ocurrió durante una operación conjunta de fuerzas federales en Zapopan, donde fueron capturadas otras 19 personas.

¿Quién es Rafael Álvarez Ayala, alias “R2”?

Rafael Álvarez Ayala es señalado como uno de los mandos de “Los Rs”, una célula del CJNG con presencia en Jalisco y Michoacán. Las autoridades lo identifican como un presunto generador de violencia en ambas entidades.

De acuerdo con la información disponible sobre el caso, el hombre tenía una orden de aprehensión vigente por homicidio calificado, emitida por el Juzgado Primero Penal de Apatzingán, Michoacán.

A este procedimiento se suma una orden de detención con fines de extradición a Estados Unidos, donde también es requerido por cargos federales relacionados con el narcotráfico y la posesión o tráfico de armas de fuego, según informó la DEA.

Además, a Álvarez Ayala se le ha vinculado con el homicidio de Carlos Manzo, aunque las investigaciones y los procedimientos judiciales correspondientes deberán establecer las responsabilidades que legalmente procedan.

La DEA confirma que R2 también es buscado en Estados Unidos

La captura de Rafael Álvarez Ayala también llamó la atención de las autoridades estadounidenses. La DEA reconoció públicamente la operación y confirmó que había compartido información de inteligencia para ayudar a localizarlo.

En un mensaje, la agencia antidrogas identificó a “R2” como un alto mando de la organización terrorista CJNG y le atribuyó responsabilidad en actividades de narcotráfico, extorsión, secuestro y violencia letal en México.

Además, confirmó que el detenido es buscado en Estados Unidos por cargos federales relacionados con el tráfico de drogas y armas de fuego.

“Las organizaciones criminales operan a través de las fronteras. También lo hacen las alianzas decididas a desmantelarlas”, señaló la DEA.

Mexican authorities have arrested Rafael Álvarez Ayala, alias “R2,” a senior leader of the CJNG terrorist organization responsible for drug trafficking, extortion, kidnapping, and deadly violence across Mexico.



Intelligence shared by DEA helped Mexican authorities locate R2, who… https://t.co/IKl9ZGctdF — DEA HQ (@DEAHQ) November 8, 2026

¿Cómo lograron ubicar a “R2” en Zapopan?

La localización de Álvarez Ayala fue resultado de trabajos de inteligencia del Centro Nacional de Inteligencia, así como de información compartida por la DEA.

Con estos datos se logró ubicar al presunto mando de “Los Rs” en territorio jalisciense y desplegar una operación en la que participaron elementos de la Marina, la SSPC y Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano.

🚨🚨🚨Zapopan -Jalisco-



Los gringos lo ubicaron, y cayó otro jefe del Cartel de Jalisco Nueva Generación, parece que los dejaron solitos porque no dieron pelea "Los 20 Rs" de Rafael "R2" Álvarez Ayala, así sonó.



Al mando de la operación iban los Popeyes UNOPES, los Harfuch y… pic.twitter.com/D5viB6XQpZ — Eco_1_LVM (@Eco1_LVM) November 8, 2026

Durante la intervención se registró un enfrentamiento armado en el que “R2” resultó herido. Tras su detención, fue reportado bajo atención médica.