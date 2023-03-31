Quién es Stormy Daniels y cuál es su papel en el caso contra Donald Trump

Detonó el caso judicial contra Donald Trump, pues ya es oficial que el expresidente de Estados Unidos recibirá cargos criminales por presuntamente pagar a Stormy Daniels a cambio de su silencio para no afectar su campaña presidencial de 2016. Así lo confirmó el gran jurado de Manhattan, en Nueva York, este jueves 30 de marzo.

Tras la petición del fiscal general para que el exmandatario se presentara ante las autoridades estadounidenses, la gran duda que gira alrededor del "Caso Trump" es respecto a Stormy, quien en realidad se llama Stephanie Clifford, una actriz del cine para adultos con quien Trump habría tenido relaciones años atrás.

A continuación te decimos todo lo que tienes que saber sobre Stormy Daniels y por qué su persona es trascendental en el caso, ya que es la figura central en la que se sientan las acusaciones contra el empresario, por lo que su persona podría ser muy consultada a lo largo de los siguientes meses.

¿Cómo conoció Donald Trump a Stormy Daniels?

En octubre de 2018, Stormy Daniels publicó un libro biográfico en donde revela que conoció a Donald Trump durante un torneo de golf de 2006 en el estado de Nevada, donde al final del día se reunió en su habitación para cenar y que la noche terminó con los dos sosteniendo relaciones sexuales.

De acuerdo con la narración de la actriz porno en su libro, un guardaespaldas de Trump la llevó a su habitación, donde el expresidente de EU le habría prometido incluirla en un programa de televisión, motivo por el que habría accedido a tener relaciones.

A pesar de que la autora asegura que la relación ocurrió en el lejano 2006, el abogado de Trump, Michael Cohen, y el propio empresario estadounidense, han negado la historia en repetidas ocasiones, por lo que la intención de escribir el libro fue con el objetivo de hacer pública su verdad sobre los hechos y demostrar que es cierta, de acuerdo con el defensor legal de Stormy.

El acuerdo de silencio entre Trump y la actriz Stormy Daniels

Más allá de los motivos, en el 2016 Stormy Daniels y el equipo legal de Donald Trump negociaron un acuerdo de silencio durante la campaña presidencial del entonces candidato republicano. Con el objetivo de garantizar su confidencialidad, Michael Cohen desembolsó 130 mil dólares de su cuenta a la de la estrella de cine.

Posteriormente Trump saldó la deuda con su abogado y aseguró que no se trataba de recursos de su campaña presidencial, sino propios, una de las principales polémicas que envuelve el caso siete años después.

De cualquier forma, en el 2018 la actriz pornográfica rompió el acuerdo durante una entrevista para 60 Minutes, donde afirmó haber recibido amenazas para no hablar sobre la relación que tuvo con el ya presidente en funciones de los Estados Unidos, algo que le costó 300 mil dólares por violar un contrato de silencio, según señala CNN.

Stormy Daniels es una reconocida estrella del cine para adultos, a quien Donald Trump pagó en 2016 a cambio de su silencio|IG/@thestormydaniels

El despegue de la carrera de la actriz porno Stormy Daniels

Stephanie Clifford, nacida en Luisiana en 1979, relata haber sufrido abuso sexual durante su infancia y estar en un ambiente complicado debido a la pobreza de su familia. Estos motivos le habrían provocado comenzar en el entretenimiento para adultos a los 17 años, primero como bailarina y eventualmente en producciones del cine pornográfico, donde adoptó el nombre de Stormy Daniels.

Fue hasta 2004 cuando se convirtió en una de las estrellas de este tipo de cine, cuando recibió su primer premio como actriz revelación. Desde entonces fue reconocida de forma nacional, por lo que su encuentro con Trump, en el 2006, ocurrió cuando se encontraba en uno de sus momentos más altos como actriz.

