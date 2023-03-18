Donald Trump cree que será arrestado por “filtraciones ilegales” en caso Stormy Daniels

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que espera ser arrestado el martes en un caso presentado por la oficina del fiscal de distrito de Manhattan, relacionado con el pago ilegal a la extrella porno Stormy Daniels. Llamó a sus seguidores a protestar, según una publicación en Truth Social el sábado.

Un portavoz de la oficina del fiscal de distrito se negó a comentar.

Trump dijo, sin aportar pruebas, que "filtraciones ilegales" de la oficina del fiscal de distrito de Manhattan indicaban que sería arrestado. No dijo cuáles serían los cargos.

Donald Trump / Expresidente de Estados Unidos:

“Las filtraciones ilegales de la oficina del fiscal de distrito corrupta y altamente política de Manhattan... indican que, sin que se pueda probar ningún delito... el principal candidato republicano y expresidente de los Estados Unidos de América será arrestado el martes de la próxima semana”.

"¡Protesten, recuperen nuestra nación!" dijo Trump.

La oficina del fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, a principios de este año comenzó a presentar evidencia a un gran jurado que investiga un pago de $ 130,000 dólares que Michael Cohen, el exabogado personal y mediador de Trump, hizo a la estrella porno Stormy Daniels en los últimos días de la campaña de Trump de 2016.

This one actually hurt me ... because I just facepalmed myself so hard at the astounding stupidity of it. 😂 https://t.co/2jwZlMuf9D — Stormy Daniels (@StormyDaniels) March 18, 2023

Trump sería arrestado por pago a exestrella porno Stormy Daniels

Stormy Daniels, cuyo verdadero nombre es Stephanie Clifford, dice que tuvo una aventura con Trump una década antes. Trump ha negado que la aventura haya ocurrido.

Trump fue presidente republicano de 2017 a 2021 y ha dicho que intentará regresar a la Casa Blanca en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2024.

La oficina de Bragg a principios de este mes invitó a Trump a testificar ante el gran jurado que investiga los pagos de dinero secreto, según la abogada de Trump, Susan Necheles. Los expertos legales dijeron que eso era una señal de que una acusación estaba cerca.

Trump sería acusado en Manhattan por pagos ilegales a Stormy Daniels

Cohen se declaró culpable en 2018 de violaciones de financiamiento de campañas federales vinculadas a su arreglo de pagos a Stormy Daniels y otra mujer, entre otros delitos. Ha dicho que Trump le ordenó que hiciera los pagos. La oficina del fiscal federal en Manhattan no acusó a Trump de ningún delito.

Cohen testificó ante el gran jurado el lunes y nuevamente el miércoles, según su abogado, Lanny Davis. Los procedimientos del gran jurado no son públicos.

El abogado de Stormy Daniels dijo que habló con los fiscales la semana pasada.