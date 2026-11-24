La noticia de un robo en la casa de William y Kate Middleton puso a la realeza británica bajo los reflectores, y no precisamente por un acto oficial. Dos hombres fueron arrestados tras ser sorprendidos en la residencia campestre de los príncipes, ubicada en la finca de Sandringham, al este de Inglaterra. La detención, confirmada por la policía de Norfolk, deja más preguntas que respuestas: ¿qué motivó a los sospechosos a irrumpir en una vivienda vacía de la familia real?

Un allanamiento en la intimidad real

Según el reporte oficial, la alerta llegó la noche del lunes 23 de noviembre por “actividad sospechosa” en una de las propiedades de Sandringham. Lo que muchos no sabían es que la casa, Anmer Hall, estaba desocupada cuando ocurrió el incidente. William y Kate solo la usan para vacaciones, mientras que su residencia principal está en Windsor. El hermetismo sobre lo robado, o si los ladrones lograron llevarse algo, desató todo tipo de teorías: desde joyas y objetos personales hasta supuestos secretos de la realeza.

El hermetismo real y una coincidencia llamativa

Mientras la policía de Norfolk y los voceros de la familia Cambridge guardan silencio sobre los detalles, el morbo crece en redes sociales. ¿Buscaban los detenidos algo más que simples objetos de valor? Lo cierto es que la seguridad de la realeza vuelve a estar en entredicho. El hecho coincidió con la visita de William al número 10 de Downing Street, reviviendo viejas historias de la realeza en la política, pero esta vez, el foco está en lo que ocurre cuando la familia real no está en casa.

🚨 NEW: Prince William and Kate's home in Norfolk was broken into last night in a "major security breach"



The Royals were in Windsor at the time pic.twitter.com/GaXyX6iqU8 — Politics UK (@PolitlcsUK) November 24, 2026

Una visita inusual que evoca a Diana de Gales

La presencia de miembros de la realeza británica en Downing Street —la emblemática residencia de los primeros ministros desde 1735— es un acontecimiento poco frecuente fuera de los compromisos oficiales.

El rey Carlos, en su etapa de heredero, acudió a esta casa para familiarizarse con las labores gubernamentales, mientras que Diana, princesa de Gales, cruzó sus puertas en 1989, hace casi 37 años. Antes de ellos, la reina Isabel II compartió una cena con Winston Churchill en 1955 y participó en una histórica reunión de gabinete en 2012, durante su Jubileo de Diamante.

Con información de CNN