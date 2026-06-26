Decreto oficial implementará la suspensión de clases en CDMX este 30 de junio

El Gobierno Federal implementará la suspensión de clases en todos los niveles la Ciudad de México (CDMX) para este martes 30 de junio del 2026, cuando México juegue los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en el Estadio Ciudad de México.

#26deJunio2026 Se establecen diversas medidas administrativas en el marco de los eventos relativos a la Copa Mundial de la FIFA 2026, a celebrarse en la Ciudad de México.

👉 https://t.co/VWa9o6SBqC — Diario Oficial DOF (@DOF_SEGOB) June 26, 2026

A través de un decreto oficial publicado en el Diario Oficial de la Federación, se detalló que la idea es que este esquema libere las vialidades y garantice la movilidad ante la alta afluencia de personas por el partido en puerta.

Además de la suspensión de clases, se implementará Home Office obligatorio pero solo para los servidores públicos.

¿Quiénes deben seguir las indicaciones de suspensión de labores?

Según el escrito, la suspensión de actividades escolares es absoluta y aplica para TODAS las escuelas públicas y privadas de la CDMX, desde nivel preescolar hasta instituciones de educación media superior y superior. Asimismo, los funcionarios públicos trabajarán desde su casa.

Sin embargo, si trabajas en una empresa privada, el decreto solo aplica como un "exhorto" o una "invitación oficial" —tanto a corporativos como negocios— en la CDMX para otorgar facilidades de Home Office a todo su personal administrativo no esencial.

¿Quiénes no podrán parar sus labores este 30 de junio?

Las labores presenciales continúan de manera normal para estos trabajadores:



Personal de salud, como atención médica y urgencias

como atención médica y urgencias Protección Civil

Seguridad Pública y Nacional

Transporte, tanto terrestre como aéreo

Servicios básicos, como agua y luz

como agua y luz Logística involucrada en el Mundial 2026

Cabe destacar que, esta medida es excepcional del gobierno debido al alcance y la magnitud del Partido número 72 del Mundial 2026, el cual se llevará a cabo en el histórico Estadio Azteca, donde se prevé que movilice a más de 83 mil aficionados —que es su capacidad oficial—, sumando a los medios internacionales y delegaciones que están en la capital.

Asimismo, el sur de la capital colapsa en un día común en sus avenidas principales como Calzada de Tlalpan y Periférico Sur, por lo que, para cumplir con los estándares de movilidad exigidos por la FIFA, la CDMX requiere disminuir drásticamente el flujo vehicular, con el fin de que las arterias de las vialidades centrales tengan mejor continuidad.