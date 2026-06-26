Encuentran un hombre muerto en hotel en Calzada de Tlalpan, CDMX

Este jueves 25 de junio de 2026 se registró el hallazgo de un hombre sin vida dentro de un hotel ubicado en Calzada de Tlalpan, al sur de la Ciudad de México (CDMX).

El cuerpo fue localizado dentro de una habitación de un hotel ubicado a la altura de la calle Elvira, en la colonia Nativitas, alcaldía Benito Juárez.

El hotel se ubica a tan solo tres calles de la estación Villa de Cortés de la Línea 2 del Metro de CDMX, que corre de Cuatro Caminos a Tasqueña.

Sospechan que hombre fue asesinado en hotel en Calzada de Tlalpan

Luego del hallazgo del hombre, al sitio arribaron servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, para proceder al levantamiento del cuerpo. La identidad de la persona por el momento se mantiene como reservada.

Autoridades investigan que este caso se trata de un posible homicidio, aunque serán las indagatorias las que determinen la causa de muerte, pero hasta el momento se desconoce si el hombre ingresó solo o acompañado a la habitación.

Empleados de hotel en CDMX se percataron que hombre estaba inconsciente

El hombre encontrado muerto es una persona de entre 35 y 40 años de edad fue encontrado por personal del establecimiento, el cual dio parte de los hechos a las autoridades.

Los primeros reportes indican que el hombre estaba inconsciente en una de la habitaciones. La zona fue acordonada por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Paramédicos de Protección Civil de la demarcación llegaron al lugar tras el reporte de la emergencia y tras una valoración médica determinaron que ya no contaba con signos vitales debido a un impacto de arma de fuego.

Por ahora, el reporte de los hechos no indica que el personal del hotel haya escuchado algún disparo y si de la habitación donde se hallaba el hombre se tiene registro de la presencia de alguien más.