Estacionamiento a las puertas de las gradas y un techo futurista: así era la primera maqueta del Estadio Ciudad de México, antes Azteca

Mucho antes de convertirse en uno de los estadios más emblemáticos del mundo , el hoy Estadio Ciudad de México, antes Azteca, sorprendía con un proyecto que lucía adelantado a su época.

La maqueta presentada en 1962 por el despacho del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez mostraba un recinto moderno,sin imaginar que el Coloso de Santa Úrsula pasaría a la historia.

¿Cómo era la primera maqueta del Estadio Ciudad de México?

La construcción del entonces llamado Estadio Azteca comenzó en abril de 1962 y concluyó con su inauguración el 29 de mayo de 1966, aunque sin el techo listo.

Pero antes de que iniciaran las obras, el despacho de Pedro Ramírez Vázquez presentó una maqueta conceptual que mostraba un inmueble con características muy distintas a las que finalmente se construyeron.

El elemento que más llamaba la atención era un gigantesco techo continuo. El diseño contemplaba una cubierta de grandes dimensiones que protegería prácticamente todas las gradas, dejando descubierta únicamente la cancha.

En los modelos a escala se apreciaba un espectacular sistema de voladizos que daba la impresión de que el techo flotaba sobre el estadio, una propuesta que para principios de la década de los sesenta representaba una imagen futurista y muy innovadora.

Su geometría permitía favorecer la reflexión del sonido, mejorando la acústica, mientras que su diseño evitaba obstruir la vista hacia el terreno de juego desde cualquier asiento.

¿Había estacionamientos pegados a las gradas en el diseño original?

El proyecto conceptual mostraba una amplia plaza perimetral rodeando el inmueble, acompañada por vialidades que conectaban con las zonas destinadas para el estacionamiento.

Es decir, los autos no llegaban literalmente hasta las gradas, sino que existía una distribución pensada para separar los flujos de peatones y vehículos, facilitando el acceso de los aficionados al recinto.

Así eligieron a México para ser sede mundialista

Este diseño conceptual sirvió como una de las cartas de presentación con las que México convenció a la FIFA de que podía albergar una Copa del Mundo y finalmente, el 8 de octubre de 1964, el organismo internacional otorgó oficialmente la sede mundialista al país.

Aunque con el paso de los años el proyecto sufrió modificaciones antes de su construcción definitiva, aquella primera propuesta fue clave para que el país demostrara que tenía la capacidad de albergar un Mundial.

¿Cuándo hay partido en el Estadio Ciudad de México?

La actividad mundialista continuará el próximo martes 30 de junio. Ese día, el Estadio Ciudad de México volverá a abrir sus puertas para recibir a la Selección Mexicana en los dieciseisavos de final, programado para las 19:00 horas.

Será el penúltimo encuentro mundialista que albergue el inmueble durante el Mundial 2026, ya que las rondas posteriores se disputarán en estadios ubicados en Estados Unidos.

