Estadios que usaron en el Mundial de México 1970 y quedaron en el olvido

El Mundial de México 1970 pasó a la historia como el escenario donde figuras de la talla de Pelé, lograron alcanzar la gloria eterna. Sin embargo, el tiempo no perdonó a los estadios que fueron parte de este gran evento deportivo, pero ¿qué pasó con estos recintos?

Estadios históricos del Mundial México 70 que quedaron en el olvido

En 1970, México logró convertirse en el primer país en albergar una Copa del Mundo fuera de Europa y Sudamérica. En ese tiempo 5 estadios fueron sede de aquel magnífico torneo; sin embargo, no todos sobrevivieron al paso del tiempo.

Ciudad de México - Estadio Azteca

En ese entonces, el recinto contaba con una capacidad para cien mil personas, por lo que se convirtió en el epicentro del torneo. En el lugar se jugaron alrededor de 10 partidos, incluida la gran final entre Brasil e Italia.

Actualmente, el recinto sigue activo y es el único en albergar dos finales de la Copa del Mundo 1970 y 1986.

Guadalajara - Estadio Jalisco

En este recinto se jugaron alrededor de 8 partidos, contando con una capacidad original de 56 mil personas; fue uno de los lugares más emblemáticos del Mundial de 1970.

Al igual que el Estadio Ciudad de México, este continúa en funcionamiento, convirtiéndose en el lugar del Atlas, el cual ha sido remodelado en múltiples ocasiones.

León - Estadio Nou Camp

En el Mundial de 1970 se jugaron alrededor de 7 partidos. Actualmente se mantiene activo, su estructura es una de las más antiguas del fútbol mexicano; sin embargo, ya se han planteado reemplazarlo en un futuro.

Puebla - Estadio Cuauhtémoc

El estadio fue sede de 3 encuentros deportivos. Al igual que los demás, este recinto continúa en uso y fue remodelado hace más de 10 años. Es uno delos pocos que ha resistido con el paso del tiempo.

Toluca - Estadio Luis Gutiérrez Dosal

En este estadio se disputaron 4 partidos; sin embargo, era poco conocido que incluso no muchos lo recuerdan.

Desafortunadamente, el Estadio Luis Gutiérrez Dosal fue demolido y reemplazado por el Estadio Nemesio Diez, donde actualmente juega el Toluca, por lo que del estadio original, no queda nada.

Infraestructura deportiva en México: ¿Por qué mueren los estadios de fútbol?

La razón por la que los estadios de fútbol mueren o se conviertan en elefantes blancos, se debe a las malas decisiones de planeación estructural, falta de viabilidad financiera de los clubes, olvido gubernamental, y el desplome en la asistencia a los partidos.

¿Cuándo es el próximo partido de México en el Mundial 2026?

¡Anótalo en el calendario! Se espera que el próximo partido de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 sea el próximo martes 30 de junio de 2026 alrededor de las 19:00 horas.

Este partido corresponde a la ronda de Dieciseisavos de Final (Ronda de 32). Tras haber calificado como líder invicto del Grupo A con 9 puntos, el conjunto tricolor volverá a jugar en la cancha del Estadio Ciudad de México.