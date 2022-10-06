¿Quiénes son los ganadores del Premio Nobel 2022?

Del 3 al 10 de octubre, las academias de Suecia y Noruega anunciarán a los ganadores del Premio Nobel 2022 en diferentes categorías. La ceremonia de premiación se realizará en diciembre en una gala en Estocolmo.

¿Qué es el Premio Nobel?

El Premio Nobel es un reconocimiento internacional que distingue a mujeres y hombres que contribuyen con su talento a enriquecer el conocimiento en diferentes áreas científicas y humanistas.

Ganadores del Premio Nobel 2022

Premio Nobel de Física 2022

La Real Academia de las Ciencias de Suecia concedió el Premio Nobel de Física 2022 al francés Alaian, al estadunidense John Clauser y al austriaco Aton Zeilinger.

El comité del Nobel informó que estos tres físicos obtuvieron una condecoración gracias a sus investigaciones en donde demostraron que es posible controlar partículas en entrelazamiento cuántico.

Premio Nobel de Medicina 2022

El Premio Nobel de Medicina 2022 fue otorgado al sueco Svante Pääbo por sus descubrimientos sobre la evolución humana. El comité del Nobel explicó que Svante secuenció el primer neandertal y descubrió que el homo sapiens se cruzó con los neandertales.

La evidencia de su descubrimiento surgió por primera vez en 2010, después de que Pääbo fuera pionero en métodos para extraer, secuenciar y analizar ADN antiguo de huesos de neandertales. Gracias a ello, ahora los científicos pueden comparar los genomas con los registros genéticos de los humanos vivos en la actualidad.

Premio Nobel de Química 2022

La Academia Sueca de Ciencias anunció que el Premio Nobel de Química 2022 fue para los científicos Carolyn Bertozzi, Morten Meldal y Karl Barry Sharpless como reconocimiento a su desarrollo de la química de clic y la química bioortogonal, una herramienta ingeniosa para la construcción de moléculas.

Cabe resaltar que Bertozzi es la octava mujer en recibir el Premio Nobel de Química y Sharpless es el quinto científico en recibir dos galardones de este tipo.

Premio Nobel de Literatura 2022

El Premio Nobel de Literatura 2022 fue otorgado a la escritora francesa Annie Ernaux. En un mensaje, el comité sueco del Nobel señaló que Ernaux fue galardonada por el “coraje y la agudeza clínica con la que descubre las raíces, los extrañamientos y las restricciones colectivas de la memoria personal”.

Annie Ernaux es reconocida por escribir de manera consistente y desde diferentes ángulos, además examina una vida marcada por fuertes disparidades en cuanto a género, idioma y clase. La autora francesa ha escrito más de 20 obras literarias.

