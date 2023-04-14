Los asesinos seriales más sangrientos y populares en el mundo

A lo largo de la historia se han dado a conocer casos de asesinos seriales, algunos más sanguinarios que otros, pero todos conmocionaron a la sociedad en todo el mundo. Incluso algunos casos han sido llevados al cine o la televisión. Lo que deja claro que los asesinos seriales pueden convivir en la sociedad de manera normal, incluso algunas veces eran conocidos de sus víctimas o parecían tan inofensivos que así era como las atrapaban. ¿Quiénes son los asesinos más famosos de la historia? Han sido muchos los asesinos seriales en el mundo, por lo que te dejamos quienes fueron los más famosos de la historia: Jack el destripador Es conocido como el primer asesino en serie mediático. El culpable nunca fue detenido, pero se sabe que mató al menos a cinco prostitutas en Londres, a quienes mutiló brutalmente, por lo que se sospechaba que se trataba de un médico o un carnicero. Charles Manson Otro de los asesinos en serie más populares es Charles Manson, líder y fundador de la secta conocida como Familia Manson. La masacre más conocida de este grupo fue la que perpetraron en la casa del cineasta Roman Polanski en 1969, cuando se celebraba una fiesta en el lugar. Charles Manson, junto con sus cómplices ingresaron a la mansión y mataron a la esposa de Polanski, la actriz Sharon Tate, quien estaba embarazada, así como a otros cinco amigos. Manson fue condenado a cadena perpetua y murió en una cárcel de California el 19 de noviembre de 2017. Ted Bundy En la lista de los asesinos seriales más famosos del mundo no podía faltar Ted Bundy, quien mató cruelmente a varias estudiantes universitarias en Estados Unidos desde 1974 hasta 1978. El hombre se acercaba a sus víctimas y les pedía ayuda para ingresar a su auto porque llevaba el brazo enyesado, después golpeaba a las jóvenes, las metía en el auto y se las llevaba a algún lugar para violarlas y matarlas. Todas las víctimas de Ted Bundy eran estudiantes universitarias de clase media, con pelo largo, negro y liso. Este asesino serial fue sentenciado a la silla eléctrica por matar a 28 mujeres. El asesino del Zodiaco Es conocido por haber mandado cartas a la policía y a la prensa sobre sus crímenes, muchas veces estaban en código y llevaban ropa ensangrentada de sus víctimas. El culpable nunca fue detenido. Este asesino serial está relacionado con cinco crímenes en Estados Unidos, sin embargo, él mismo alardeó de haber cometido más de 37. Jeffrey Dahmer También conocido como el “monstruo de Milwaukee” mató a 14 hombres, a la mayoría los conoció en bares gays que frecuentaba. Primero los drogaba, luego los mataba y finalmente diluía sus cuerpos en ácido; sin embargo, guardaba algunas partes en el refrigerador de su casa y otras se las comía. Dahmer murió en la cárcel luego de ser golpeado en la cabeza por otro recluso. Andrei Chikalito Llamado el “carnicero de Rostov” es considerado el peor asesino serial de la Unión Soviética, quien durante 20 años mató y se comió a sus víctimas, todos eran niños o adolescentes. El hombre sufría de disfunción eréctil, sin embargo, matar y mutilar a sus víctimas le provocaba orgasmos, por lo que asesinaba con frecuencia, después abandonaba los cadáveres tras arrancarles los ojos, lo que se convirtió en firma. Fue sentenciado a pena de muerte por el asesinato de 53 personas y la violación de cinco mujeres; sin embargo murió por un justiciero que le disparó en la cabeza. Dorothea Puente Utilizaba su casa como pensión para ancianos y adultos mayores, pero quienes entraban ahí no salían con vida, por lo que su hogar fue bautizado como “la casa de la muerte” en Estados Unidos. La mujer abrió una pensión de tres plantas, 16 pisos y un enorme jardín, para adultos mayores a quienes estafaba, cuando alguno se atrevía a reclamarle, ella simplemente lo mataba y lo enterraba en el jardín. La mujer siempre se declaró inocente a pesar de todas las pruebas. Fue sentenciado a cadena perpetua y murió en una cárcel a los 82 años de edad. ¿Quiénes son los asesinos seriales que han matado a más víctimas? Aunque los anteriores son los asesinos seriales más conocidos mediáticamente, existen otros que no son tan populares pero que cometieron terribles crímenes y mataron a más personas. Esta es la lista de los asesinos seriales con más víctimas: Harold Shipman, “doctor muerte”, mató a 218 personas en Reino Unido. Luis Alfredo Garavito, “el monstruo de Génova”, mató a 193 personas en Colombia, Ecuador y Venezuela. Gilles de Rais, “barba azul”, mató a 140 personas en Francia ¿Quiénes son los asesinos seriales más famosos en México? El estrangulador de Tacuba Gregorio Cárdenas mató a cuatro mujeres, una de ellas era su compañera en la universidad, las otras tres eran prostitutas. A todas las ahorcó y enterró en el jardín de su casa. Las Poquianchis Las hermanas María Luis, Delfina, María de Jesús y Carmen González Valenzuela fueron acusadas de matar a al menos 150 mujeres, quienes eran prostitutas que trabajaban en sus burdeles. La mataviejitas Juana Barraza Samperio se hacía pasar por enfermera para ingresar a la casa de personas de las tercera edad, se le acusó de cometer 12 robos y 16 asesinatos. El sádico Raúl Osiel Marroquín ahorcaba hasta matar a hombres homosexuales, después los descuartizaba, los enmaletaba y los abandonaba en las inmediaciones del Metro Chabacano. El canibal de Atizapán Andrés Filomeno Mendoza mató a 18 mujeres un niño y un hombre a quienes tenía enterrados en un cuarto subterráneo en su casa. El hombre confesó que se comió la carne de sus víctimas.