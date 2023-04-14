Los asesinos seriales más sangrientos y populares en el mundo

A lo largo de la historia se han dado a conocer casos de asesinos seriales, algunos más sanguinarios que otros, pero todos conmocionaron a la sociedad en todo el mundo. Incluso algunos casos han sido llevados al cine o la televisión.

Lo que deja claro que los asesinos seriales pueden convivir en la sociedad de manera normal, incluso algunas veces eran conocidos de sus víctimas o parecían tan inofensivos que así era como las atrapaban.

¿Quiénes son los asesinos más famosos de la historia?

Han sido muchos los asesinos seriales en el mundo, por lo que te dejamos quienes fueron los más famosos de la historia:

Jack el destripador

Es conocido como el primer asesino en serie mediático. El culpable nunca fue detenido, pero se sabe que mató al menos a cinco prostitutas en Londres, a quienes mutiló brutalmente, por lo que se sospechaba que se trataba de un médico o un carnicero.

Charles Manson

Otro de los asesinos en serie más populares es Charles Manson, líder y fundador de la secta conocida como Familia Manson.

La masacre más conocida de este grupo fue la que perpetraron en la casa del cineasta Roman Polanski en 1969, cuando se celebraba una fiesta en el lugar. Charles Manson, junto con sus cómplices ingresaron a la mansión y mataron a la esposa de Polanski, la actriz Sharon Tate, quien estaba embarazada, así como a otros cinco amigos.

What I was most involved in Lane County, OR, was the gathering of information about the true to life Charles Manson. I could write a book on this endeavor. He was simply an acid freak that had a group of women following him. I knew the people that provided him the means. pic.twitter.com/AIBZHHxFDb — Gary Griffin (@garymgriffin1) April 11, 2023

Manson fue condenado a cadena perpetua y murió en una cárcel de California el 19 de noviembre de 2017.

Ted Bundy

En la lista de los asesinos seriales más famosos del mundo no podía faltar Ted Bundy, quien mató cruelmente a varias estudiantes universitarias en Estados Unidos desde 1974 hasta 1978.

El hombre se acercaba a sus víctimas y les pedía ayuda para ingresar a su auto porque llevaba el brazo enyesado, después golpeaba a las jóvenes, las metía en el auto y se las llevaba a algún lugar para violarlas y matarlas.

Una madre sostiene con amor a su hijo en la playa mientras posa para una foto. El niño es el estadounidense Ted Bundy, quien crecería para convertirse en uno de los peores asesinos en serie del mundo, además de violador y necrófilo. Año 1950. pic.twitter.com/zZLkhLazEh — Historia y Arqueología™ (@redhistoria) April 13, 2023

Todas las víctimas de Ted Bundy eran estudiantes universitarias de clase media, con pelo largo, negro y liso. Este asesino serial fue sentenciado a la silla eléctrica por matar a 28 mujeres.

El asesino del Zodiaco

Es conocido por haber mandado cartas a la policía y a la prensa sobre sus crímenes, muchas veces estaban en código y llevaban ropa ensangrentada de sus víctimas. El culpable nunca fue detenido.

Este asesino serial está relacionado con cinco crímenes en Estados Unidos, sin embargo, él mismo alardeó de haber cometido más de 37.

Jeffrey Dahmer

También conocido como el “monstruo de Milwaukee” mató a 14 hombres, a la mayoría los conoció en bares gays que frecuentaba. Primero los drogaba, luego los mataba y finalmente diluía sus cuerpos en ácido; sin embargo, guardaba algunas partes en el refrigerador de su casa y otras se las comía. Dahmer murió en la cárcel luego de ser golpeado en la cabeza por otro recluso.

Este es el apartamento de Jeffrey Dahmer, y este fue lo último que vieron la mayoría de sus víctimas a quienes convencía de que fueran a su casa con él y luego los asesinaría si intentaban irse. Desde entonces, el edificio ha sido demolido. pic.twitter.com/3sh54mWFzM — Mundo Mórbido 💀 (@mundo_morbido) December 5, 2020

Andrei Chikalito

Llamado el “carnicero de Rostov” es considerado el peor asesino serial de la Unión Soviética, quien durante 20 años mató y se comió a sus víctimas, todos eran niños o adolescentes.

El hombre sufría de disfunción eréctil, sin embargo, matar y mutilar a sus víctimas le provocaba orgasmos, por lo que asesinaba con frecuencia, después abandonaba los cadáveres tras arrancarles los ojos, lo que se convirtió en firma.

Fue sentenciado a pena de muerte por el asesinato de 53 personas y la violación de cinco mujeres; sin embargo murió por un justiciero que le disparó en la cabeza.

Dorothea Puente

Utilizaba su casa como pensión para ancianos y adultos mayores, pero quienes entraban ahí no salían con vida, por lo que su hogar fue bautizado como “la casa de la muerte” en Estados Unidos.

La mujer abrió una pensión de tres plantas, 16 pisos y un enorme jardín, para adultos mayores a quienes estafaba, cuando alguno se atrevía a reclamarle, ella simplemente lo mataba y lo enterraba en el jardín.

La mujer siempre se declaró inocente a pesar de todas las pruebas. Fue sentenciado a cadena perpetua y murió en una cárcel a los 82 años de edad.

Y hasta aquí la historia de la asesina en serie Dorothea Puente "la abuelita asesina". Un claro ejemplo de codicia y de que las apariencias engañan!! Si os ha gustado, agradecería que compartierais este hilo y como siempre... Gracias por leer!! pic.twitter.com/AY3e7vgRgE — Araknne (@Araknne1) December 4, 2022

¿Quiénes son los asesinos seriales que han matado a más víctimas?

Aunque los anteriores son los asesinos seriales más conocidos mediáticamente, existen otros que no son tan populares pero que cometieron terribles crímenes y mataron a más personas. Esta es la lista de los asesinos seriales con más víctimas:

Harold Shipman, “doctor muerte”, mató a 218 personas en Reino Unido.

Luis Alfredo Garavito, “el monstruo de Génova”, mató a 193 personas en Colombia, Ecuador y Venezuela.

Gilles de Rais, “barba azul”, mató a 140 personas en Francia

¿Quiénes son los asesinos seriales más famosos en México?

El estrangulador de Tacuba

Gregorio Cárdenas mató a cuatro mujeres, una de ellas era su compañera en la universidad, las otras tres eran prostitutas. A todas las ahorcó y enterró en el jardín de su casa.

Las Poquianchis

Las hermanas María Luis, Delfina, María de Jesús y Carmen González Valenzuela fueron acusadas de matar a al menos 150 mujeres, quienes eran prostitutas que trabajaban en sus burdeles.

¿Un grupo de asesinas seriales mexicanas? Esta la es la historia LAS POQUIANCHIS, 4 hermanas de la familia González Valenzuela: Delfina (la líder), María del Carmen, María Luisa “Eva” y María de Jesús. Estas mujeres estuvieron activas dentro del mundo criminal en los 50’s. pic.twitter.com/6T5h0zY0YL — Meredith G. 🛋️✨ (@MerGarza) August 10, 2022

La mataviejitas

Juana Barraza Samperio se hacía pasar por enfermera para ingresar a la casa de personas de las tercera edad, se le acusó de cometer 12 robos y 16 asesinatos.

El sádico

Raúl Osiel Marroquín ahorcaba hasta matar a hombres homosexuales, después los descuartizaba, los enmaletaba y los abandonaba en las inmediaciones del Metro Chabacano.

El canibal de Atizapán

Andrés Filomeno Mendoza mató a 18 mujeres un niño y un hombre a quienes tenía enterrados en un cuarto subterráneo en su casa. El hombre confesó que se comió la carne de sus víctimas.