Ellos son los mexicanos que han logrado ir al espacio exterior

En la capacitación de astronautas, México ha tenido diversas participaciones al mandar especialistas al espacio exterior. Si bien hace unas décadas el gobierno de nuestro país no contaba con una dependencia encargada de este tipo de misiones, siempre han existido mexicanos interesados en explorar los confines del universo. Algunos de ellos han logrado este sueño que tienen muchas personas: viajar al espacio.

Los astronautas deben pasar un examen físico riguroso y un entrenamiento fuerte para resistir las condiciones extremas a tal altitud. De acuerdo con la Agencia Europea del Espacio, quienes aspiren a estar en una nave espacial deben entrenarse en paracaidismo, sobrevivencia al mar, a la selva y al desierto, entre otros factores.

¿Qué mexicanos han ido al espacio exterior?

Aunque la lista de mexicanos que han volado al espacio exterior no es muy larga, eso incrementa el valor de su esfuerzo para cumplir los rígidos requisitos que imponen la agencias extranjeras para formar parte de una misión espacial.



Rodolfo Neri Vela

Nacido el 19 de febrero de 1952 en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, Rodolfo Neri Vela estudió Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Es Maestro en Sistemas de Telecomunicaciones en la Universidad de Essex, Inglaterra y también es Doctor en Electromagnetismo Aplicado en la Universidad de Birmingham.

Neri Vela laboró por 30 años como profesor de licenciatura y posgrado, además de investigador en la UNAM, así como investigador de Matemáticas, Transmisión de guías de microondas y fibras ópticas, entre otras ramas.

En el año de 1985 formó parte del programa de selección de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de Estados Unidos (NASA, por sus siglas en inglés). Rodolfo Neri Vela fue el primer astronauta mexicano y el primer latinoamericano en viajar al espacio.

En ese vuelo espacial, a bordo del transbordador Atlantis, Neri Vela y otros astronautas pusieron en órbita diversos satélites, entre ellos, el Morelos-B, un satélite desarrollado por la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes para ayudar en la comunicación de televisión nacional, educativa y transmisiones de datos, telefónicas y de negocios.

Katya Echazarreta

Katya Echazarreta nació en Guadalajara, Jalisco, y su familia cambió su residencia a Estados Unidos cuando ella apenas tenía ocho años de edad. Estudió Ingeniería Eléctrica en la Universidad de San Diego. Posteriormente, hizo su cambio a la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).

Cuando terminó sus estudios en la UCLA, Echazarreta hizo una pasantía en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, donde logró un cargo de ingeniera a tiempo completo y colaboró en cinco misiones de la agencia estadounidense, incluyendo al robot Perseverance que exploró Marte y la Europa Clipper, una sonda que ayuda a estudiar la luna de Júpiter.

El 4 de junio de 2022, Katya se convirtió en la primera mexicana por nacimiento en viajar al espacio exterior, después de ser elegida por la organización Space for Humanity, de un grupo de 7 mil candidatos. Esta misión analizó el “Efecto perspectiva”, es decir, lo que sienten los astronautas al ver la Tierra desde el espacio.

Además de estos dos mexicanos, también otros expertos con raíces mexicanas han formado parte de equipos que han volado al espacio. Tal es el caso de José Hernández, ingeniero nacido en California, por parte de migrantes mexicanos, ya que su padre nació en Michoacán. Con los esfuerzos de estas personas, es posible que otros connacionales puedan ir más allá del cielo terrestre.