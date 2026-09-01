Toman clase de baile a oscuras: así enfrentaron el apagón en Quintana Roo

Alrededor de las 20:00 horas del 31 de agosto de 2025, un apagón afectó los estados de Quintana Roo, Yucatán y Campeche. Calles y colonias quedaron a oscuras, lo que causó fallos en el sistema de semáforos.

Así afectó el apagón masivo a la península de Yucatán

En Cancún, ciudadanos tuvieron que enfrentar las dificultades, como volver a casa, en medio de la oscuridad. Otros, como los alumnos de una escuela de danza, tuvieron que salir a tomar clase a media luz, iluminados con los faros de una camioneta.

Claudia Cruz, maestra de danza, mencionó a cámaras y micrófonos de Azteca Noticias que llevó a sus alumnos al estacionamiento y, con las luces del vehículo, les ayudó a que no perdieran su hora de ensayo, ante las dudas sobre si volvería el suministro de energía eléctrica.

“Las esperanzas no son buenas para que regrese pronto, entonces dijimos ‘vamos a aprovechar aquí abajo’”, narró Antonio Cruz, un alumno bailarín.

En otras avenidas, personal de policía de tránsito ayudó a agilizar la circulación ante los semáforos que estaban fuera de servicio por el apagón.

Causas del corte de energía según la CFE

En un comunicado, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que dos líneas de transmisión sufrieron actos de vandalismo y causaron una afectación en el suministro de energía eléctrica en Quintana Roo, Chiapas, Yucatán y Campeche.

“Se desarrollarán los peritajes e investigaciones necesarias para identificar a los responsables de los actos de vandalismo de las dos estructuras de alta tensión de 400 kV”, afirmó la empresa pública del Estado mexicano.

Restablecen el suministro eléctrico tras actos de vandalismo

En las primeras horas del 1 de septiembre de 2026, la CFE informó que logró restablecer el 100% del suministro de energía eléctrica a los usuarios afectados gracias a las “labores ininterrumpidas del personal”.

