Guerrero alcanza mínimo histórico en homicidios y cero observaciones en cuenta pública

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, rindió su quinto informe de gobierno, un balance que marca hitos importantes en distintos frentes para el estado y que anticipa las prioridades del último año de su administración.

Uno de los logros más destacados es en materia financiera. Guerrero se posiciona como el tercer estado a nivel nacional con el menor monto observado por la Auditoría Superior de la Federación, alcanzando cero observaciones en la entrega de la cuenta pública.

Como lo señaló la propia mandataria: "¿Cómo se logra esto? Con una administración transparente.” Un mensaje claro y directo que refleja el compromiso de su gobierno con el manejo responsable de los recursos públicos.

En el rubro de seguridad, la inversión de 79 millones de pesos para reforzar corporaciones y dependencias está rindiendo frutos. El informe reporta una reducción significativa de homicidios dolosos, alcanzando el menor promedio diario de este delito en más de una década en Guerrero.

Además, entre enero y julio de 2026, los delitos de alto impacto incluyendo feminicidio, lesiones dolosas, secuestro, extorsión y robos con violencia disminuyeron un 21.5% respecto al mismo periodo del año anterior. Cifras que hablan por sí solas.

Guerrero también celebra su crecimiento turístico. El estado pasó de tres a cuatro destinos con vocación turística, consolidándose como un verdadero santuario de mujeres y un polo de atracción para visitantes nacionales e internacionales.

La gobernadora reafirmó su compromiso de seguir trabajando en los retos pendientes y en la atención a todos los sectores de la población durante el último año de su mandato.