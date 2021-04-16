Raúl Castro anuncia su retiro del Partido Comunista de Cuba

El expresidente Raúl Castro, hermano del líder revolucionario Fidel Castro, anunció su retiro como primer secretario del Partido Comunista de Cuba para dar el relevo a una generación más joven.

Castro, un general de 89 años, dijo que tiene la satisfacción de retirarse como jefe del poderoso Partido Comunista y entregar el cargo a un grupo de dirigentes "llenos de pasión y espíritu antimperialista y sabedores de que representan la continuidad de la Revolución", dijo la estatal Agencia Cubana de Noticias.

"Creo fervientemente en la fuerza y el valor del ejemplo y la comprensión de mis compatriotas, y mientras viva estaré listo con el pie en el estribo para defender a la Patria, la Revolución y el socialismo", dijo en el discurso de apertura del VIII Congreso de los comunistas cubanos.

Durante su discurso Castro denunció el incremento de la hostilidad de Estados Unidos en los últimos años e insistió en la voluntad de su país de fomentar un diálogo respetuoso "sin concesiones inherentes a su soberanía e independencia".

La reunión de cientos de delegados se efectúa mientras Cuba enfrenta la peor crisis económica desde el colapso de la Unión Soviética y en medio de una frustración, especialmente entre los más jóvenes. Un tuit del Partido mostró a delegados aplaudiendo de pie a Castro, de uniforme verde oliva, a su llegada al centro de convenciones de La Habana.

"Mi generación no quiere seguir el camino aburrido de mis padres. No pienso que salir del país sea una solución", dijo Guillermo Estrada, de 31 años.

"Quisiera un mejor futuro sin tantas ataduras internas ni externas", sostuvo en alusión al embargo de Estados Unidos.

Las nuevas sanciones de Estados Unidos y la pandemia han exacerbado la crisis de liquidez en una frágil economía de planificación centralizada, que ya estaba pasando apuros tras el recorte de la ayuda de su aliado, Venezuela.

Eso ha provocado escasez incluso de productos básicos. Muchos cubanos pasan horas en filas a pesar de que el país enfrenta su peor brote de covid desde el inicio de la pandemia. Una revisión monetaria este año hizo que la inflación se multiplicara por cuatro o cinco, según economistas.