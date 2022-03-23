VIDEO: Rayo impacta avión donde viajaba Miley Cyrus rumbo a Paraguay

Miley Cyrus publicó un video en su cuenta oficial en Instagram, donde se puede apreciar el momento justo en que un rayo impacta el avión donde viajaba.

La aeronave efectuaba un vuelo desde Colombia rumbo a Paraguay, donde tenía programado un concierto.

La estrella del pop estadunidense compartió las imágenes del incidente aéreo que sufrió mientras se dirigía de Colombia a Paraguay en donde se presentaría durante la segunda jornada del festival de música Asunción, capital de Paraguay.

En el video de Miley Cyrus que fue tomado desde su asiento, se puede observar cómo el avión atraviesa por una tormenta eléctrica, tal y como lo muestran los destellos a través de la ventanilla del avión en medio de un cielo completamente oscuro.

La estrella estadunidense acompañó el video y una foto junto con un mensaje que dice: "A mis fans y a todos los que están preocupados por mi vuelo a Asunción. Nuestro avión fue sorprendido por una gran tormenta y golpeado por un rayo".

Miley Cyrus fuera de peligro tras aterrizar en Ciudad del Este

Miley Cyrus agregó en Instagram que: "Mi equipo, banda, amigos y familia que viajaban conmigo están a salvo después de un aterrizaje de emergencia. Lamentablemente no pudimos volar a Paraguay. Los amo".

Además del video, la actriz y cantante norteamericana reveló una imagen en la que se puede apreciar el impacto que sufrió la aeronave en la que viajaba.

De hecho el impacto del rayo fue de tanta fuerza que la coraza sufrió considerables daños que hasta deformaron por completo la estructura.

¿Quién es Miley Cyrus?

Miley Cyrus es una cantante, compositora, actriz y productora discográfica estadunidense. Destacada por su voz ronca, su música abarca una gama de estilos, desde pop y country pop hasta hip hop, experimental y rock.

¿Cuál es la enfermedad que tiene Miley Cyrus?

Los ataques de pánico son síntoma del trastorno de pánico, que se enmarca dentro de los trastornos de ansiedad, según el Instituto Nacional de Salud Mental (NIMH por sus siglas en inglés).