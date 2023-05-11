VIDEO: Rayo impacta dos veces en el mismo lugar, el video fue captado por cámara de seguridad

Un rayo cayó dos veces en el mismo lugar, un árbol en el predio de una casa de Clarkston, el peculiar momento fue captado por la cámara de seguridad de un vecino.

En el video se aprecia el primer impacto del rayo, que hace reaccionar a un perro, "mi pobre perro corre como una bala", dijo Kim Conklin, dueña de la casa y quien se ha mostrado sorprendida por ver el video del rayo mientras impactó sobre un árbol en el patio trasero de su casa. La cámara de seguridad de su vecino captó los impactos.

Después del impacto del primer rayo, catorce segundos después, ocurrió el impacto del segundo rayo, que fue mucho más poderoso que el primero. "Fue intenso. Ahora que salí y mira el árbol, quedé como, wow", señaló Kim Conklin.

Este peculiar momento ocurrió momentos antes de que estallara una tormenta durante el pasado lunes 8 de mayo de 2023. Kim y su hijo Andrew estaban afuera trabajando en el jardín. Ella entró pero Andrew se quedó afuera y justo cuando estaba a punto de terminar la última parte del corte de su jardín, comenzó a llover.

Rayo impacta dos veces en el mismo lugar, video captado por cámara de seguridad

|“CNN”

Súbitamente ambos escucharon un fuerte estallido y después pudieron ver trozos de madera que comenzaron a volar sobre su casa. "Cayó un rayo. Entonces mi corazón se aceleró", dijo Andrew, quien se asustó mucho porque sabía que tenía unos minutos de haber dejado de cortar el césped de su casa.

"Oh, cuando vi que el rayo golpeó el árbol dos veces, se me puso la piel de gallina porque siempre dicen que el rayo no cae dos veces, pero seguro que sí", dijo la dueña de la casa. En cuanto al árbol, el impacto de los rayo le dejó grandes cicatrices en su corteza y por fortuna el daño a la casa de Kim Conklin se mantuvo al mínimo, ya que solo los enchufes traseros deben ser reemplazados.

Momento en que un rayo golpea el mismo lugar una y otra vez