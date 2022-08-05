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Rayo cae en jardín cercano a la Casa Blanca y deja 4 heridos

Un rayo cayó en el Parque Lafayette, cerca de la Casa Blanca, alrededor de las 19:00 horas; los heridos se encuentran en estado crítico, informaron autoridades.

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|Twitter @dcfireems

Escrito por: Azteca Noticias

Autoridades informaron que un rayo cayó cerca de la Casa Blanca, en Washington, D.C, que dejó cuatro heridos de gravedad.

Primeros reportes indican que el rayo cayó en el Parque Lafayette, cercano a la Casa Blanca, en donde se encontraban las personas que resultaron heridas.

Servicios de emergencia llegaron al lugar donde cayó el rayo para atender a los heridos, dos hombres y dos mujeres adultas.

De acuerdo con el cuerpo de bomberos de Distrito de Columbia, el rayo cayó alrededor de las 18:52 hora local y los cuatro heridos ya son atendidos en hospitales cercanos a la Casa Blanca.

Detallaron que los cuatro heridos tienen lesiones que ponen en peligro su vida y son reportados en estado crítico.

Captan momento de la caída del rayo en jardín

Medios de comunicación locales dieron a conocer que algunas de sus cámaras captaron el momento en que cayó el rayo en el Parque Lafayette y que hirió a cuatro personas.

"El trueno era fuerte, salte asistada", indicó una reportera que se encontraba afuera de la Casa Blanca.

En tanto, otra cámara captó de forma panorámica el momento exacto en que el rayo cayó cerca a la residencia presidencial. Mientras que habitantes indicaron que el estruendo se escuchó muy cerca de sus viviendas.

El Parque Lafayette se ubica al norte de la Casa Blanca y el rayo cayó durante la tormenta que se registró este jueves en la zona.

Bomberos agradecieron la atención que brindó el servicio secreto y la Policía de Parques de Estados Unidos en atender a los lesionados por el rayo.