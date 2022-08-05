Rayo cae en jardín cercano a la Casa Blanca y deja 4 heridos

Autoridades informaron que un rayo cayó cerca de la Casa Blanca, en Washington, D.C, que dejó cuatro heridos de gravedad.

Primeros reportes indican que el rayo cayó en el Parque Lafayette, cercano a la Casa Blanca, en donde se encontraban las personas que resultaron heridas.

Apparent lightning strike Lafayette Park NW. #DCsBravest on scene in the process of treating and transporting 4 patients, all in critical condition. pic.twitter.com/1jyCh44Q2n — DC Fire and EMS (@dcfireems) August 4, 2022

Servicios de emergencia llegaron al lugar donde cayó el rayo para atender a los heridos, dos hombres y dos mujeres adultas.

De acuerdo con el cuerpo de bomberos de Distrito de Columbia, el rayo cayó alrededor de las 18:52 hora local y los cuatro heridos ya son atendidos en hospitales cercanos a la Casa Blanca.

Detallaron que los cuatro heridos tienen lesiones que ponen en peligro su vida y son reportados en estado crítico.

Captan momento de la caída del rayo en jardín

Medios de comunicación locales dieron a conocer que algunas de sus cámaras captaron el momento en que cayó el rayo en el Parque Lafayette y que hirió a cuatro personas.

"El trueno era fuerte, salte asistada", indicó una reportera que se encontraba afuera de la Casa Blanca.

Our camera was rolling on the White House North Lawn tonight when lightning struck Lafayette Park nearby, injuring four. The thunder was so loud, @gabrielle_ake and I jumped up in fright. “That’s too close — we’re shutting down” advised photographer Ron Windham. pic.twitter.com/oTtU9VeQBw — Nancy Cordes (@nancycordes) August 5, 2022

En tanto, otra cámara captó de forma panorámica el momento exacto en que el rayo cayó cerca a la residencia presidencial. Mientras que habitantes indicaron que el estruendo se escuchó muy cerca de sus viviendas.

El Parque Lafayette se ubica al norte de la Casa Blanca y el rayo cayó durante la tormenta que se registró este jueves en la zona.

NEW: Our @fox5dc cameras caught the lightning strike that may have caused the injuries near the White House. Clearly hits either the ground or nearby tree. You can see the sparks on the ground after the contact. NEVER shelter under a tree during a storm. Lightning can be deadly! pic.twitter.com/ZCCDzRXMEJ — Mike Thomas (@MikeTFox5) August 5, 2022

Bomberos agradecieron la atención que brindó el servicio secreto y la Policía de Parques de Estados Unidos en atender a los lesionados por el rayo.