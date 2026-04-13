VIDEO: Así fue el segundo exacto en que un rayo  golpeó la CDMX

¡De película! Las cámaras de la CDMX capturaron el instante en que un rayo impactó e iluminó el cielo de la Ciudad de México. La escena fue captada por cámaras web ubicadas en la Torre Latinoamericana, con vista hacia el poniente, en medio de una jornada de lluvias intensas.

El video muestra el destello directo de la descarga eléctrica, que por segundos iluminó edificios y nubes. El clip comenzó a circular rápidamente en redes sociales, donde usuarios destacaron la claridad con la que se observa el fenómeno.

Lluvias intensas durante todo el domingo

Las precipitaciones se mantuvieron en distintos puntos de la capital a lo largo del día. Desde horas de la tarde, la lluvia se intensificó, acompañada por actividad eléctrica en algunas zonas.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) ya había advertido sobre este escenario. Para este domingo 12 de abril, el pronóstico incluía lluvias fuertes con posible caída de granizo, principalmente durante la tarde y noche.

Ante ello, se activó la alerta amarilla en nueve alcaldías: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.

¡Impresionante rayo ilumina la CDMX! ⚡



El espectáculo fue captado desde la Torre Latino hacia el poniente, recordando la fuerza de la naturaleza. 🌩️ #CDMX pic.twitter.com/o952vzg7dC — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 13, 2026

Tormentas electricas provocarán caída de ramas

Las autoridades señalaron que las lluvias pueden provocar encharcamientos y corrientes de agua en calles y avenidas, además de la caída de ramas, árboles y lonas.

En el caso de la actividad eléctrica, como la registrada en el video del rayo, se trata de un riesgo adicional, sobre todo para personas en espacios abiertos o cerca de estructuras altas.

También se reportaron afectaciones en la movilidad en algunas zonas de la ciudad, con tránsito lento y acumulación de agua.

Autoridades piden atender recomendaciones por tormenta eléctrica

Protección Civil capitalina pidió a la ciudadanía tomar precauciones durante las lluvias. Entre las principales recomendaciones están no cruzar calles con corrientes de agua, retirar basura de coladeras para evitar obstrucciones y asegurar puertas y ventanas.

El pronóstico indica que las condiciones se mantendrán durante el cierre del fin de semana, por lo que se prevé que continúen las lluvias y posibles tormentas eléctricas en la Ciudad de México.