VIDEO: Más de 13 mil rayos azotan el sur de California

Una rara tormenta eléctrica cayó el miércoles en Hollister, California, Estados Unidos, lo que provocó un inusual espectáculo de rayos en el cielo. Además, también se pudo observar un arcoíris.

Un espectador logró captar en video los rayos que cayeron en California, las imágenes se volvieron virales en redes sociales, donde se puede apreciar el arcoíris mientras una serie de rayos iluminaron el cielo, en otro video se puede apreciar el cielo completamente rojo mientras los truenos continúan.

De acuerdo con el meteorológico de Estados Unidos, se registraron 13 mil 717 rayos en todo en todo el sur de California, lo que dijo era una cifra impresionante para la temporada.

“Ayer fue un día impresionante en términos de relámpagos, especialmente para junio. Ayer hubo 5780 impactos de nube a tierra, pero se registraron un total de 13, 717 rayos en todo el sur de California”, compartió el Servicio Meteorológico Nacional.

También explicó que las tormentas eléctricas en California fueron provocadas por un sistema de baja presión frente en la costa que atrajo la humedad monzónica.

Mujer y sus perros mueren al ser impactados por un rayo en California

La tormenta eléctrica que se registró en California cobró la vida de una mujer y sus dos perros, en Pico Rivera, luego de que fueran alcanzados por un rayo mientras daban un paseo.

La oficina del Sheriff informó que “había marcas en el suelo que indicaron que algún tipo de entidad poderosa golpeó el asfalto. Se trata de algo raro, pero cuando el tiempo es algo impredecible, siempre advertimos que hay que permanecer dentro”.

⚡️June 22, 2022 Lightning Summary⚡️



Very impressive day in terms of lightning yesterday, especially for June! There were 5,780 cloud-to-ground strikes yesterday (shown in map), but a total of 13,717 lightning strikes were recorded across SoCal! #CAwx



Data from Earth Networks pic.twitter.com/F5d9YtpI2U — NWS San Diego (@NWSSanDiego) June 23, 2022

¿Qué tan peligrosos son los rayos?

Los rayos son una de las principales causas de muertes relacionadas con tormentas en Estados Unidos. El impacto de un rayo puede provocar un paro cardiaco, en el momento de la lesión, aunque algunas personas también pueden sufrir daños cerebrales.

Según NWS Storm Data, en los últimos 30 años, Estados Unidos registró un promedio de 43 muertes por rayos al año.Más recientemente, en los últimos 10 años, Estados Unidos registró 27 muertes causadas por rayos.

Solo alrededor del 10 por ciento de las personas que son alcanzadas por un rayo mueren, lo que deja al 90 por ciento con diversos grados de discapacidad.