Estados Unidos reabre caso “Kiki” Camarena por pruebas falsas del FBI

El juicio por la muerte del agente de la Administración para el Control del Drogas de EU (DEA, por sus siglas en inglés), Enrique Kiki Camarena, sera abierto nuevamente luego de que un juez federal sentenció que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) habría presentado evidencias falsas, lo cual afectó el proceso.

Un documento judicial fechado el 23 de marzo de 2023 revela que el juez federal John A. Kronstadt ordenó reabrir el juicio por el asesinato de "Kiki" Camarena, debido a que Raúl López Álvarez, un expolicía judicial de Guadalajara sentenciados por el crimen contra el agente de la DEA, pudo demostrar que su proceso no se llevó a cabo con apego a la ley.

Los cargos en contra de López Álvarez fueron anulados por el juez federal luego de que el acusado probó que el FBI presentó evidencias falsas que afectaron el proceso en su contra.

|Fuerza Informativa Azteca

¿Quién fue "Kiki" Camarena?

Enrique "Kiki" Camarena fue un agente de la DEA nacido en Mexicali, Baja California, pero naturalizado estadounidense. En 1974, se unió a la agencia antidrogas, donde fue asignado en Calexico, California. En 1981, "Kiki" recibió órdenes de trasladarse a México, donde oficialmente trabajó en la Oficina de Residentes de Guadalajara.

Durante más de cuatro años, "Kiki" Camarena siguió la pista de los mayores traficantes de marihuana y cocaína de México. En febrero de 1985, fue secuestrado, torturado y asesinado, presuntamente por orden del narcotraficante Rafael Caro Quintero en México. Su cuerpo fue recuperado casi un mes después de su secuestro.

La DEA ha considerado a "Kiki" un "héroe" que dio su vida en la lucha contra las drogas. En su honor, la agencia estadounidense conmemora La Semana del Listón Rojo para recordar su "último sacrificio" en servicio.

Rafael Caro Quintero y "Kiki" Camarena

El narcotraficante Rafael Caro Quintero fue capturado por primera vez en 1985 en Costa Rica. Entonces, fue acusado por el secuestro, tortura y asesinato de "Kiki" Camarena, quien logró filtrarse a las filas del temible cártel de Guadalajara, la organización criminal que encabezaba.

Aunque fue condenado en México a 40 años de prisión, Caro Quintero quedó libre en agosto del 2013 por un tecnicismo legal. El 15 de julio 2022, fue detenido por elementos de la Secretaria de Marina en Guachochi, Sinaloa. Previo a su captura, El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrecía una recompensa de 20 millones de dólares por información que llevara a su detención.

Las autoridades de Estados Unidos reclaman la extradición de Rafael Caro Quintero, aunque por el momento no puede ser extraditado debido a que aún quedan pendientes otras resoluciones de amparo que la defensa ha promovido en diversos juzgados federales.