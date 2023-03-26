Medios internacionales reaccionan a la muerte de “Chabelo”

La muerte de Xavier López conmovió a todo el mundo, después de que su familia confirmó el deceso. "Chabelo", como comunmente era conocido. Tuvo una gran carrera artística, ya que fue comediante, actor, cantante y conductor de televisión.

Es por eso que los medios internacionales han cubierto la noticia, la cual ha sido tendencia desde las primeras horas de este sábado.

El medio bitánico BBC aseguró que "Chabelo" fue uno de los personajes de la televisión más queridos en México, mientras que ecuavisa de Ecuador, también cubrió la noticia. Además, en uno de sus titulares añadió: "Cinco cosas que quizá no sabías del icónico personaje de la televisión mexicana".

Muere Chabelo, uno de los personajes más queridos de la TV de México, a los 88 años https://t.co/UMn5eAwcQB — BBC News Mundo (@bbcmundo) March 25, 2023

"Chabelo"es un personaje que se ganó el respeto y la admiración del público no solo en México sino alrededor del mundo, por lo que más medios internacionales reaccionaron a su muerte y reconocieron la trayectoria del apodado "amigos de todos los niños".

El País, medio español, dijo que "Chabelo"falleció por complicaciones médicas a los 88 años.

CNN tampoco se quedó atrás y fue de los primeros en anunciar la muerte de Chabelo.

Actor, comedian and producer Xavier López Rodríguez, better known as “Chabelo,” died on Saturday at 88 years old. https://t.co/Wuy4gKMSxK — CNN (@CNN) March 25, 2023

Otro medio británico que reaccionó fue The Guardian.

Mexican children’s entertainer Chabelo dies aged 88 https://t.co/a76IsPypti — The Guardian (@guardian) March 25, 2023

La familia López Miranda pidió a los mexicanos y seguidores del icónico personaje "Chabelo" orar por su descanso, así como permitirles un duelo por su partida en paz.

Familia López Miranda:

Con el alma desgarrada y sabiendo que muchos y muchas personas lo han querido por muchos años y que sentirán su partida , les pedimos orar por su descanso y nos den oportunidad de pasar en paz el duelo que embarga a toda nuestra familia.

El medio ESPN informó que "Chabelo" recibirá minuto de silencio en el Estadio Azteca ante Jamaica.

El mundo del deporte tampoco se quedó atrás. Ya que prontó se dio a conocer que "Chabelo" era un gran aficionado del América.

Chabelo y sus reconocimientos a nivel mundial

En diciembre del 2012, en una de las emisiones de En familia con "Chabelo", Xavier López recibió dos Récords Guinness, reconocimientos que muy pocas personas pueden presumir.

Recibió uno de estos Récord Guinness por ser el conductor infantil con la carrera más larga, ya que por 44 años se mantuvo al aire con el programa dominical que entretuvo a miles de personas.

El segundo Récord Guinness lo recibió por haber sido el actor que por más tiempo ha interpretado un personaje, en su caso, Xavier López dio vida al travieso "Chabelo" por 57 años.