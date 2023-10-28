Reconectan seis sensores de la alerta sísmica en Guerrero que se dañaron por “Otis”

Ya se reconectaron seis sensores sísmicos que quedaron daños por el paso del huracán “Otis”, en Guerrero, por lo que la alerta sísmica tiene un funcionamiento del 25 por ciento, informaron ingenieros del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (Cires).

A través de un comunicado, el centro informó que sus ingenieros se trasladaron a los sitios donde se localizan los enlaces de comunicaciones de los sensores y trabajaron en ellos hasta lograr reconectarlos en la costa chica de Guerrero.

Tercer Comunicado del estado actual del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano @SASMEX por daños del Huracán #Otis pic.twitter.com/QF65XRD8lr — CIRES, A.C. (@cires_ac) October 27, 2023

Sin embargo, encontraron que el mayor daño se encuentra en un sensor cercano a la localidad de San Pedro, ya que los fuertes vientos del huracán provocaron que colapsara la torre de energía solar de la que se alimentaba.

No obstante, la brigadas de trabajadores de Cires continuarán laborando en San Pedro y en Papanoa hasta restablecer el servicio de todos los sensores para que la alerta sísmica y su funcionalidad esté al 75 por ciento.

Añadieron que opera con normalidad la alerta sísmica en la parte centro y norte de la costa de Michoacán, centro y norte de Guerrero, Jalisco, Colima, Puebla y Oaxaca.

¿Por qué se dañó la alerta sísmica?

Tras el impacto del huracán “Otis” como categoría 5, quedaron afectados 27 sensores que se encontraban en las costas del Pacífico, por lo que si ocurría un sismo en Guerrero, Oaxaca o Michoacán la alerta sísmica no se iba a activar.

“En caso de que ocurriera un sismo fuerte, próximo a los sensores afectados, no se podrá emitir un aviso de alerta sísmica”, añadió el Sasmex y el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIRES).

No obstante, en cuanto las circunstancias en Guerrero lo permitieron, los ingenieros de Cires se trasladaron hasta las costas para reparar los sensores dados y reconectarlos.

